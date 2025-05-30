Россиянин скрыл от друзей, что стал мультимиллионером в лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
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Своей радостью мужчина поделился только с близкими родственниками
Своей радостью мужчина поделился только с близкими родственниками Фото:

Житель Смоленской области выиграл 32,4 миллиона рублей в лотерею. Однако делиться удачей с окружающими мужчина не захотел.

«Невероятная удача улыбнулась жителю Смоленской области по имени Дмитрий: он выиграл 32 477 296 рублей в онлайн-лотерею», — пишет «Комсомольская правда». Своей радостью Дмитрий поделился только с близкими родственниками. Для остальных знакомых мужчина предпочел сохранить выигрыш в тайне, чтобы избежать лишнего внимания.

Дмитрий рассказал, что давно увлекается лотереями. Несмотря на опыт, он не использует сложных стратегий и полностью доверяет случаю. Победитель признался, что о выигрыше узнал на работе через СМС. Сначала Дмитрий подумал, что это розыгрыш, и не сразу поверил в происходящее. Он ожидал получить не более 100 тысяч рублей, а когда увидел сумму в десятки миллионов, испытал настоящий шок. Дмитрий планирует направить полученные средства на улучшение жилищных условий — приобрести новую квартиру и автомобиль. Он отметил, что деньги пришлись очень кстати и помогут реализовать давние мечты.

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Житель Смоленской области выиграл 32,4 миллиона рублей в лотерею. Однако делиться удачей с окружающими мужчина не захотел. «Невероятная удача улыбнулась жителю Смоленской области по имени Дмитрий: он выиграл 32 477 296 рублей в онлайн-лотерею», — пишет «Комсомольская правда». Своей радостью Дмитрий поделился только с близкими родственниками. Для остальных знакомых мужчина предпочел сохранить выигрыш в тайне, чтобы избежать лишнего внимания. Дмитрий рассказал, что давно увлекается лотереями. Несмотря на опыт, он не использует сложных стратегий и полностью доверяет случаю. Победитель признался, что о выигрыше узнал на работе через СМС. Сначала Дмитрий подумал, что это розыгрыш, и не сразу поверил в происходящее. Он ожидал получить не более 100 тысяч рублей, а когда увидел сумму в десятки миллионов, испытал настоящий шок. Дмитрий планирует направить полученные средства на улучшение жилищных условий — приобрести новую квартиру и автомобиль. Он отметил, что деньги пришлись очень кстати и помогут реализовать давние мечты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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