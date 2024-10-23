23 октября 2024

«Живут не в своей среде»: екатеринбургский зоозащитник требует ограничить эксплуатацию животных в цирке. Видео

Екатеринбургский зоозащитник требует ограничить эксплуатацию животных в цирке
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам зоозащитника, животные в цирке не видят неба и солнца
По словам зоозащитника, животные в цирке не видят неба и солнца Фото:

Основатель центра по защите животных «Альфа» Кирилл Потапов заявил, что жизнь животных в цирке — мучение, где они не видят солнце и небо. В контактных зоопарках Свердловской области и всей России, по словам зоозащитника, высокая смертность животных из-за постоянных контактов с людьми и кормежки.

«Я против использования животных в цирках. Представляете, они не видят ни солнца, ни неба, ни чистого воздуха... Животные не должны эксплуатироваться в цирках, в контактных зоопарках, которые находятся в торговых центрах, где бесконечно кормят животных, где главное — заработать на стаканчике с морковью... Там такая смертность высокая», — сказал Потапов в эфире «ОТВ».

Зоозащитник отметил, что он за создание больших центров, где можно наблюдать за животными в полувольных условиях. Потапов также заявил, что очень сложно реабилитировать животных, если они ни разу не ходили по траве или естественному грунту, а выступали только на манеже.

В ноябре Госдума рассмотрит законопроект о запрете использования животных в цирках. По мнению первого зампредседателя комитета по экологии Владимира Бурматова, необходим подход, предусматривающий постепенное ужесточение требований к содержанию животных.

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Основатель центра по защите животных «Альфа» Кирилл Потапов заявил, что жизнь животных в цирке — мучение, где они не видят солнце и небо. В контактных зоопарках Свердловской области и всей России, по словам зоозащитника, высокая смертность животных из-за постоянных контактов с людьми и кормежки. «Я против использования животных в цирках. Представляете, они не видят ни солнца, ни неба, ни чистого воздуха... Животные не должны эксплуатироваться в цирках, в контактных зоопарках, которые находятся в торговых центрах, где бесконечно кормят животных, где главное — заработать на стаканчике с морковью... Там такая смертность высокая», — сказал Потапов в эфире «ОТВ». Зоозащитник отметил, что он за создание больших центров, где можно наблюдать за животными в полувольных условиях. Потапов также заявил, что очень сложно реабилитировать животных, если они ни разу не ходили по траве или естественному грунту, а выступали только на манеже. В ноябре Госдума рассмотрит законопроект о запрете использования животных в цирках. По мнению первого зампредседателя комитета по экологии Владимира Бурматова, необходим подход, предусматривающий постепенное ужесточение требований к содержанию животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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