Пермский предприниматель выплатил компенсацию авторам котенка Гав и щенка Шарика

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Пермяк задолжал авторам персонажей мультфильма 104 тысячи рублей
Пермяк задолжал авторам персонажей мультфильма 104 тысячи рублей Фото:

Арбитражный суд обязал пермского бизнесмена выплатить компенсацию «Союзмультфильму». Выяснилось, что предприниматель продавал пеленки с изображением котенка Гав и щенка Шарика, сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края.

«Судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение прав в сфере интеллектуальной собственности. На принадлежащей предпринимателю торговой точке в Индустриальном районе Перми, продавались пеленки с изображением персонажей „Котенок Гав“ и „Щенок Шарик“», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что по решению суда пермяк должен был выплатить 104 тысячи рублей. Но бизнесмен не сделал этого в указанный срок. Тогда приставы наложили арест на его счета и запретили совершать регистрационные действия с автомобилем. После этих ограничений предприниматель выплатил компенсацию «Союзмультфильму».

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Арбитражный суд обязал пермского бизнесмена выплатить компенсацию «Союзмультфильму». Выяснилось, что предприниматель продавал пеленки с изображением котенка Гав и щенка Шарика, сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края. «Судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение прав в сфере интеллектуальной собственности. На принадлежащей предпринимателю торговой точке в Индустриальном районе Перми, продавались пеленки с изображением персонажей „Котенок Гав“ и „Щенок Шарик“», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что по решению суда пермяк должен был выплатить 104 тысячи рублей. Но бизнесмен не сделал этого в указанный срок. Тогда приставы наложили арест на его счета и запретили совершать регистрационные действия с автомобилем. После этих ограничений предприниматель выплатил компенсацию «Союзмультфильму».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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