Пермский предприниматель выплатил компенсацию авторам котенка Гав и щенка Шарика

Арбитражный суд обязал пермского бизнесмена выплатить компенсацию «Союзмультфильму». Выяснилось, что предприниматель продавал пеленки с изображением котенка Гав и щенка Шарика, сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края.
«Судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение прав в сфере интеллектуальной собственности. На принадлежащей предпринимателю торговой точке в Индустриальном районе Перми, продавались пеленки с изображением персонажей „Котенок Гав“ и „Щенок Шарик“», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что по решению суда пермяк должен был выплатить 104 тысячи рублей. Но бизнесмен не сделал этого в указанный срок. Тогда приставы наложили арест на его счета и запретили совершать регистрационные действия с автомобилем. После этих ограничений предприниматель выплатил компенсацию «Союзмультфильму».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!