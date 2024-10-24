24 октября 2024

Польский наемник проклял боевиков ВСУ в предсмертной записке

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Польского наемника нашли штурмовики ВС РФ
Польского наемника нашли штурмовики ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовики российской армии обнаружили записку на трупе иностранного наемника из Польши, воевавшего за ВСУ. В ней боевик проклинает украинских военных за бегство с поля боя, сообщил telegram-канал «Военное дело».

«Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на...» — говорится на клочке бумаге, содержание которого приводят авторы канала.

Ранее российские бойцы оставили послание жильца дома под Курском. Местные обнаружили его, когда вернулись в дома после отъезда из-за частичной эвакуации. Как впоследствии стало известно, один из солдат, оставивших послание, погиб при выполнении боевого задания.

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Штурмовики российской армии обнаружили записку на трупе иностранного наемника из Польши, воевавшего за ВСУ. В ней боевик проклинает украинских военных за бегство с поля боя, сообщил telegram-канал «Военное дело». «Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на...» — говорится на клочке бумаге, содержание которого приводят авторы канала. Ранее российские бойцы оставили послание жильца дома под Курском. Местные обнаружили его, когда вернулись в дома после отъезда из-за частичной эвакуации. Как впоследствии стало известно, один из солдат, оставивших послание, погиб при выполнении боевого задания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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