Штурмовики российской армии обнаружили записку на трупе иностранного наемника из Польши, воевавшего за ВСУ. В ней боевик проклинает украинских военных за бегство с поля боя, сообщил telegram-канал «Военное дело».
«Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на...» — говорится на клочке бумаге, содержание которого приводят авторы канала.
Ранее российские бойцы оставили послание жильца дома под Курском. Местные обнаружили его, когда вернулись в дома после отъезда из-за частичной эвакуации. Как впоследствии стало известно, один из солдат, оставивших послание, погиб при выполнении боевого задания.
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