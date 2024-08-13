RT: российские бойцы оставили послание с извинениями в доме курского села

14 августа 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Извинения российских бойцов обнаружили жители, вернувшиеся домой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В одном из сел Курской области жители, вернувшиеся для сбора вещей, обнаружили вскрытую дверь в свой дом. Оказалось, что российские военные вынуждены были проникнуть в их жилище для поимки связи. После выполнения своих задач солдаты оставили послание с извинениями владельцам дома на двери. В трех регионах России ввели режим КТО: что это значит, и каковы последствия «[Извинения] нашла местная жительница… Решила съездить за вещами, оставленными при переезде в Курск. По приезде женщина увидела, что дверь вскрыта», — сообщает RT . Отмечается, что бойцы оставили следующее послание: «Извините, нам нужна была связь». Жительница дома также рассказывает о бережном отношении российских военных к ее имуществу. Коврики в доме были завернуты, поскольку бойцы боялись затоптать покрытие. Во время своего нахождения в доме военные также написали свои позывные и место жительства — Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга. На территории Курской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Это решение стало ответом на террористическую вылазку, которую совершили боевики ВСУ в приграничных областях России. Во время режима КТО правоохранительные органы имеют право при необходимости без препятствий входить в жилые и нежилые помещения, а также на земельные участки, принадлежащие гражданам и организациям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из сел Курской области жители, вернувшиеся для сбора вещей, обнаружили вскрытую дверь в свой дом. Оказалось, что российские военные вынуждены были проникнуть в их жилище для поимки связи. После выполнения своих задач солдаты оставили послание с извинениями владельцам дома на двери. «[Извинения] нашла местная жительница… Решила съездить за вещами, оставленными при переезде в Курск. По приезде женщина увидела, что дверь вскрыта», — сообщает RT. Отмечается, что бойцы оставили следующее послание: «Извините, нам нужна была связь». Жительница дома также рассказывает о бережном отношении российских военных к ее имуществу. Коврики в доме были завернуты, поскольку бойцы боялись затоптать покрытие. Во время своего нахождения в доме военные также написали свои позывные и место жительства — Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга. На территории Курской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Это решение стало ответом на террористическую вылазку, которую совершили боевики ВСУ в приграничных областях России. Во время режима КТО правоохранительные органы имеют право при необходимости без препятствий входить в жилые и нежилые помещения, а также на земельные участки, принадлежащие гражданам и организациям.