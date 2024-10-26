Офтальмолог рассказала про неочевидную причину головной боли

Значимый астигматизм, при котором человек не может сфокусироваться в одной точке, может привести к головной боли и мигрени. Об этом рассказала врач-офтальмолог высшей категории и доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко.
«[При значимом астигматизме] изображение может двоиться, может быть не очень четким, человек чувствует дополнительную зрительную усталость, когда, например, читает. Страдает даже не столько зрение — болит голова, мучают мигрени, глаза болят, их хочется потереть», — сообщила Ирина Лещенко в беседе со Sputnik.
По ее словам, причиной астигматизма является неправильность формы глазного яблока, при котором какие-то его края приплюснуты. В незначительном, физиологическом виде такой дефект есть у всех, однако в случае со значительным нарушением, его необходимо компенсировать. Лещенко отметила, что для этого врач назначает торические контактные линзы, сфероцилиндрические очки и даже искусственные торические хрусталики.
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