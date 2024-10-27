ПВО сбили 51 беспилотник ВСУ над Россией

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В ночь на 27 октября ПВО сбили 51 беспилотник над территорией РФ, сообщили в МО РФ
В ночь на 27 октября ПВО сбили 51 беспилотник над территорией РФ, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО уничтожили и перехватили 51 украинский БПЛА над Россией. Об этом заявили в Минобороны России.

«Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над регионами России», — сообщили в Минобороны РФ. Атака украинских дронов произошла в ночь на 27 октября.

В ночь на 26 октября ПВО сбили 17 беспилотников Украины. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

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Российские системы ПВО уничтожили и перехватили 51 украинский БПЛА над Россией. Об этом заявили в Минобороны России. «Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над регионами России», — сообщили в Минобороны РФ. Атака украинских дронов произошла в ночь на 27 октября. В ночь на 26 октября ПВО сбили 17 беспилотников Украины. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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