ПВО сбили 51 беспилотник ВСУ над Россией

В ночь на 27 октября ПВО сбили 51 беспилотник над территорией РФ, сообщили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские системы ПВО уничтожили и перехватили 51 украинский БПЛА над Россией. Об этом заявили в Минобороны России.
«Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над регионами России», — сообщили в Минобороны РФ. Атака украинских дронов произошла в ночь на 27 октября.
В ночь на 26 октября ПВО сбили 17 беспилотников Украины. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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