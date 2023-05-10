Пермский депутат похвастался в Сети своей добычей на охоте

Депутат законодательного собрания Пермского края Дмитрий Новокрещенов показал своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте», как охотится на дичь. Народный избранник разместил несколько фотографий, судя по одной одной из них, добычей Новокрещенова стал вальшнеп.
«На вечерей тяге», — подписал Новокрещенов опубликованные в соцсети фото. Массовая охота на боровую и водоплавающую дичь разрешена в южных и центральных территориях Пермском крае с 1 по 10 мая. На севере Прикамья разрешено охотиться на указанную дичь с 9 до 18 мая.
Минприроды края напоминает, что установлены нормы добычи на боровую и водоплавающую дичь. Так, в день одному охотнику разрешено добывать одного самца глухаря, по две особи тетерева, гуся и селезня утки, а также не более четырех особей вальдшнепа.
Депутат законодательного собрания Пермского края Дмитрий Новокрещенов показал своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте», как охотится на дичь. Народный избранник разместил несколько фотографий, судя по одной одной из них, добычей Новокрещенова стал вальшнеп. «На вечерей тяге», — подписал Новокрещенов опубликованные в соцсети фото. Массовая охота на боровую и водоплавающую дичь разрешена в южных и центральных территориях Пермском крае с 1 по 10 мая. На севере Прикамья разрешено охотиться на указанную дичь с 9 до 18 мая. Минприроды края напоминает, что установлены нормы добычи на боровую и водоплавающую дичь. Так, в день одному охотнику разрешено добывать одного самца глухаря, по две особи тетерева, гуся и селезня утки, а также не более четырех особей вальдшнепа.