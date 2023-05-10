10 мая 2023

Пермский депутат похвастался в Сети своей добычей на охоте

© Служба новостей «URA.RU»
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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, ружье, утиная охота, скрадок
В Пермском крае открыт сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь Фото:

Депутат законодательного собрания Пермского края Дмитрий Новокрещенов показал своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте», как охотится на дичь. Народный избранник разместил несколько фотографий, судя по одной одной из них, добычей Новокрещенова стал вальшнеп.

«На вечерей тяге», — подписал Новокрещенов опубликованные в соцсети фото. Массовая охота на боровую и водоплавающую дичь разрешена в южных и центральных территориях Пермском крае с 1 по 10 мая. На севере Прикамья разрешено охотиться на указанную дичь с 9 до 18 мая.

Минприроды края напоминает, что установлены нормы добычи на боровую и водоплавающую дичь. Так, в день одному охотнику разрешено добывать одного самца глухаря, по две особи тетерева, гуся и селезня утки, а также не более четырех особей вальдшнепа.

Дмитрий Новокрещенов отправился на охоту
Дмитрий Новокрещенов отправился на охоту
Фото:

Добычей депутата стал вальдшнеп
Добычей депутата стал вальдшнеп
Фото:

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Депутат законодательного собрания Пермского края Дмитрий Новокрещенов показал своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте», как охотится на дичь. Народный избранник разместил несколько фотографий, судя по одной одной из них, добычей Новокрещенова стал вальшнеп. «На вечерей тяге», — подписал Новокрещенов опубликованные в соцсети фото. Массовая охота на боровую и водоплавающую дичь разрешена в южных и центральных территориях Пермском крае с 1 по 10 мая. На севере Прикамья разрешено охотиться на указанную дичь с 9 до 18 мая. Минприроды края напоминает, что установлены нормы добычи на боровую и водоплавающую дичь. Так, в день одному охотнику разрешено добывать одного самца глухаря, по две особи тетерева, гуся и селезня утки, а также не более четырех особей вальдшнепа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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