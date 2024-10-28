В Подмосковье школьники в ходе эксперимента подожгли приятеля

В подмосковном Солнечногорске школьники проводили химический эксперимент с огнем, в результате которого один из них получил множественные ожоги. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«9-летний ребёнок получил жуткие ожоги, пока делал с друзьями опыт с огнём в Подмосковье. Мальчик наврал родителям, что его подожгли неизвестные, потому что испугался, что его отругают», — передает telegram-канал Shot.
Инцидент произошел днем 27 октября. Мальчик играл с друзьями на детской площадке недалеко от своего дома в СНТ «Журавли». Школьники проводили эксперименты с огнем, который якобы не обжигает. Сначала дети нанесли смесь на кисти и щиколотку мальчика, а затем подожги. Пострадавшего госпитализировали с ожогами. Родители школьника намерены добиться компенсации за причиненный вред.
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