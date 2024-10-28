В Подмосковье школьники в ходе эксперимента подожгли приятеля

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В подмосковном Солнечногорске школьники проводили химический эксперимент с огнем, в результате которого один из них получил множественные ожоги. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«9-летний ребёнок получил жуткие ожоги, пока делал с друзьями опыт с огнём в Подмосковье. Мальчик наврал родителям, что его подожгли неизвестные, потому что испугался, что его отругают», — передает telegram-канал Shot. 

Инцидент произошел днем 27 октября. Мальчик играл с друзьями на детской площадке недалеко от своего дома в СНТ «Журавли». Школьники проводили эксперименты с огнем, который якобы не обжигает. Сначала дети нанесли смесь на кисти и щиколотку мальчика, а затем подожги. Пострадавшего госпитализировали с ожогами. Родители школьника намерены добиться компенсации за причиненный вред.

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В подмосковном Солнечногорске школьники проводили химический эксперимент с огнем, в результате которого один из них получил множественные ожоги. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «9-летний ребёнок получил жуткие ожоги, пока делал с друзьями опыт с огнём в Подмосковье. Мальчик наврал родителям, что его подожгли неизвестные, потому что испугался, что его отругают», — передает telegram-канал Shot.  Инцидент произошел днем 27 октября. Мальчик играл с друзьями на детской площадке недалеко от своего дома в СНТ «Журавли». Школьники проводили эксперименты с огнем, который якобы не обжигает. Сначала дети нанесли смесь на кисти и щиколотку мальчика, а затем подожги. Пострадавшего госпитализировали с ожогами. Родители школьника намерены добиться компенсации за причиненный вред.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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