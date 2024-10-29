В Челябинске рестораторы решили не устраивать новогоднюю ночь

29 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Часть челябинских ресторанов будет закрыта в новогоднюю ночь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске часть популярных ресторанов планирует не работать с 31 декабря по 1 января. Заведения проведут сборные и заказные корпоративны, а в главный праздник года возьмут выходной, сообщили URA.RU представители бизнеса. «Новогодней ночи в наших ресторанах не будет», — сообщил URA.RU администратор сети «Журавлина». Отказались от праздничной программы и в ресторане «Лаборатория пива». С 31 декабря по 1 января будут закрыты рестораны «Родня» и «Шафран». В ресторане «Слон» корреспонденту URA.RU сообщили, что не планируют проводить только новогоднюю ночь. Еще часть заведений не до конца определились с деталями банкета. Так, праздник запланирован в ресторане «Старый Ереван», однако точную цену и программу огласят позже. Продажу билетов на сборные декабрьские корпоративны заведения и банкетные залы начали в октябре. Согласно подсчетам URA.RU, цены в сравнении с 2022 годом выросли вдвое. Как челябинцам предлагают проводить 2024 год URA.RU рассказывало в обзоре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске часть популярных ресторанов планирует не работать с 31 декабря по 1 января. Заведения проведут сборные и заказные корпоративны, а в главный праздник года возьмут выходной, сообщили URA.RU представители бизнеса. «Новогодней ночи в наших ресторанах не будет», — сообщил URA.RU администратор сети «Журавлина». Отказались от праздничной программы и в ресторане «Лаборатория пива». С 31 декабря по 1 января будут закрыты рестораны «Родня» и «Шафран». В ресторане «Слон» корреспонденту URA.RU сообщили, что не планируют проводить только новогоднюю ночь. Еще часть заведений не до конца определились с деталями банкета. Так, праздник запланирован в ресторане «Старый Ереван», однако точную цену и программу огласят позже. Продажу билетов на сборные декабрьские корпоративны заведения и банкетные залы начали в октябре. Согласно подсчетам URA.RU, цены в сравнении с 2022 годом выросли вдвое. Как челябинцам предлагают проводить 2024 год URA.RU рассказывало в обзоре.