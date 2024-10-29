В Челябинске рестораторы решили не устраивать новогоднюю ночь

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Часть челябинских ресторанов будет закрыта в новогоднюю ночь Фото:

В Челябинске часть популярных ресторанов планирует не работать с 31 декабря по 1 января. Заведения проведут сборные и заказные корпоративны, а в главный праздник года возьмут выходной, сообщили URA.RU представители бизнеса.

«Новогодней ночи в наших ресторанах не будет», — сообщил URA.RU администратор сети «Журавлина». Отказались от праздничной программы и в ресторане «Лаборатория пива».

С 31 декабря по 1 января будут закрыты рестораны «Родня» и «Шафран». В ресторане «Слон» корреспонденту URA.RU сообщили, что не планируют проводить только новогоднюю ночь. Еще часть заведений не до конца определились с деталями банкета. Так, праздник запланирован в ресторане «Старый Ереван», однако точную цену и программу огласят позже.

Продажу билетов на сборные декабрьские корпоративны заведения и банкетные залы начали в октябре. Согласно подсчетам URA.RU, цены в сравнении с 2022 годом выросли вдвое. Как челябинцам предлагают проводить 2024 год URA.RU рассказывало в обзоре.

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В Челябинске часть популярных ресторанов планирует не работать с 31 декабря по 1 января. Заведения проведут сборные и заказные корпоративны, а в главный праздник года возьмут выходной, сообщили URA.RU представители бизнеса. «Новогодней ночи в наших ресторанах не будет», — сообщил URA.RU администратор сети «Журавлина». Отказались от праздничной программы и в ресторане «Лаборатория пива». С 31 декабря по 1 января будут закрыты рестораны «Родня» и «Шафран». В ресторане «Слон» корреспонденту URA.RU сообщили, что не планируют проводить только новогоднюю ночь. Еще часть заведений не до конца определились с деталями банкета. Так, праздник запланирован в ресторане «Старый Ереван», однако точную цену и программу огласят позже. Продажу билетов на сборные декабрьские корпоративны заведения и банкетные залы начали в октябре. Согласно подсчетам URA.RU, цены в сравнении с 2022 годом выросли вдвое. Как челябинцам предлагают проводить 2024 год URA.RU рассказывало в обзоре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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