29 октября 2024

В ХМАО пенсионный фонд отказался выплатить инвалиду компенсацию за полис ОСАГО

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанину отказали в компенсации покупки полиса ОСАГО из-за того, что страхователем является его супруга
Югорчанину отказали в компенсации покупки полиса ОСАГО из-за того, что страхователем является его супруга Фото:

Фонд пенсионного и социального страхования отказал инвалиду из поселка Зеленоборск (Советский район, ХМАО) компенсировать 50% стоимости покупки полиса ОСАГО на автомобиль, оборудованный под его нужды. Прокуратура через суд добилась восстановления прав югорчанина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«Житель поселка Зеленоборск, инвалид, обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о компенсации 50% стоимости полиса ОСАГО на транспортное средство, оборудованное под его нужды. Однако учреждением заявителю отказано в выплате указанной компенсации ввиду того, что страхователем являлся не инвалид, а его супруга», — сообщается на сайте прокуратуры.

Прокурор установил, что решение Фонда идет вразрез с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Он через суд заставил организацию выплатить компенсацию.

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Фонд пенсионного и социального страхования отказал инвалиду из поселка Зеленоборск (Советский район, ХМАО) компенсировать 50% стоимости покупки полиса ОСАГО на автомобиль, оборудованный под его нужды. Прокуратура через суд добилась восстановления прав югорчанина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. «Житель поселка Зеленоборск, инвалид, обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о компенсации 50% стоимости полиса ОСАГО на транспортное средство, оборудованное под его нужды. Однако учреждением заявителю отказано в выплате указанной компенсации ввиду того, что страхователем являлся не инвалид, а его супруга», — сообщается на сайте прокуратуры. Прокурор установил, что решение Фонда идет вразрез с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Он через суд заставил организацию выплатить компенсацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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