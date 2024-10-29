В ХМАО пенсионный фонд отказался выплатить инвалиду компенсацию за полис ОСАГО

Фонд пенсионного и социального страхования отказал инвалиду из поселка Зеленоборск (Советский район, ХМАО) компенсировать 50% стоимости покупки полиса ОСАГО на автомобиль, оборудованный под его нужды. Прокуратура через суд добилась восстановления прав югорчанина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
«Житель поселка Зеленоборск, инвалид, обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о компенсации 50% стоимости полиса ОСАГО на транспортное средство, оборудованное под его нужды. Однако учреждением заявителю отказано в выплате указанной компенсации ввиду того, что страхователем являлся не инвалид, а его супруга», — сообщается на сайте прокуратуры.
Прокурор установил, что решение Фонда идет вразрез с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Он через суд заставил организацию выплатить компенсацию.
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