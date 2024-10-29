29 октября 2024

Водителей ХМАО предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

В ХМАО ожидаются дожди и мокрый снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям рекомендовано отказаться от загородных поездок на период непогоды
Водителям рекомендовано отказаться от загородных поездок на период непогоды Фото:

«Уралуправтодор» рекомендует автовладельцам ХМАО быть внимательнее на дорогах и воздержаться от поездок за город с 1 по 3 ноября из-за дождя и мокрого снега. Об этом учреждение сообщает на своем сайте.

«Рекомендуем водителям воздержаться от дальних поездок, но, если это не представляется возможным, выбирайте безопасную скорость и дистанцию. Избегайте опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу», — сообщает учреждение.

С 1 по 3 ноября на территории ХМАО прогнозируется снег и дождь. Температура опустится до -2 — -4 градусов.

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«Уралуправтодор» рекомендует автовладельцам ХМАО быть внимательнее на дорогах и воздержаться от поездок за город с 1 по 3 ноября из-за дождя и мокрого снега. Об этом учреждение сообщает на своем сайте. «Рекомендуем водителям воздержаться от дальних поездок, но, если это не представляется возможным, выбирайте безопасную скорость и дистанцию. Избегайте опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу», — сообщает учреждение. С 1 по 3 ноября на территории ХМАО прогнозируется снег и дождь. Температура опустится до -2 — -4 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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