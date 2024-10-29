Водителей ХМАО предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

Водителям рекомендовано отказаться от загородных поездок на период непогоды
«Уралуправтодор» рекомендует автовладельцам ХМАО быть внимательнее на дорогах и воздержаться от поездок за город с 1 по 3 ноября из-за дождя и мокрого снега. Об этом учреждение сообщает на своем сайте.
«Рекомендуем водителям воздержаться от дальних поездок, но, если это не представляется возможным, выбирайте безопасную скорость и дистанцию. Избегайте опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу», — сообщает учреждение.
С 1 по 3 ноября на территории ХМАО прогнозируется снег и дождь. Температура опустится до -2 — -4 градусов.
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