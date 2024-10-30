Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 350 человек

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ВСУ потеряли почти 28 тысяч военных с момента вторжения в Курскую область, сообщили в МО РФ.
ВСУ потеряли почти 28 тысяч военных с момента вторжения в Курскую область, сообщили в МО РФ. Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ потеряли 350 бойцов в Курской области за сутки с 29-30 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих», — заявило Минобороны РФ в официальном telegram-канале. В ведомстве добавили, что также были уничтожены один танк, одна боевая машина пехоты и одна ремонтно-эвакуационная бронемашина, два миномета, 23 боевых бронемашины и 25 автомобилей.

В МО России подчеркнули, что всего с момента вторжения ВСУ под Курск они потеряли почти 28 тысяч военных, 180 танков и множество боевых бронемашин. А ранее стало известно, что десантники ВС РФ предотвратили попытку прорыва украинской техники в Глушковский район Курской области. Помимо этого, российская армия подошла к Судже.

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ВСУ потеряли 350 бойцов в Курской области за сутки с 29-30 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих», — заявило Минобороны РФ в официальном telegram-канале. В ведомстве добавили, что также были уничтожены один танк, одна боевая машина пехоты и одна ремонтно-эвакуационная бронемашина, два миномета, 23 боевых бронемашины и 25 автомобилей. В МО России подчеркнули, что всего с момента вторжения ВСУ под Курск они потеряли почти 28 тысяч военных, 180 танков и множество боевых бронемашин. А ранее стало известно, что десантники ВС РФ предотвратили попытку прорыва украинской техники в Глушковский район Курской области. Помимо этого, российская армия подошла к Судже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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