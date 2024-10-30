Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 350 человек

ВСУ потеряли 350 бойцов в Курской области за сутки с 29-30 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих», — заявило Минобороны РФ в официальном telegram-канале. В ведомстве добавили, что также были уничтожены один танк, одна боевая машина пехоты и одна ремонтно-эвакуационная бронемашина, два миномета, 23 боевых бронемашины и 25 автомобилей.
В МО России подчеркнули, что всего с момента вторжения ВСУ под Курск они потеряли почти 28 тысяч военных, 180 танков и множество боевых бронемашин. А ранее стало известно, что десантники ВС РФ предотвратили попытку прорыва украинской техники в Глушковский район Курской области. Помимо этого, российская армия подошла к Судже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.