Минфин США разрешил сделки с банками из РФ по энергетике

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В США разрешили сделки по энергетике со Сбером и другими банками
В США разрешили сделки по энергетике со Сбером и другими банками Фото:

США разрешили сделки по энергетике с российскими банками, такими как Сбер, ВТБ, Центробанк, Росбанк и другие. Это следует из лицензии Минфина США.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, в которых участвуют одна или несколько из следующих организаций, связанных с энергетикой, разрешены до 12.01 по восточному летнему времени 30 апреля 2025 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Минфина США. Далее в лицензии перечислены банки: Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, «Открытие», «Внешэкономбанк, Банк России, НКЦ, Банк Санкт-Петербург, Банк Зенит и Росбанк.

Ранее Минфин США расширил пакет антироссийских санкций и включил в них десятки физических и юридических лиц. Также в этот список попали граждане Китая, Турции и иных стран.

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США разрешили сделки по энергетике с российскими банками, такими как Сбер, ВТБ, Центробанк, Росбанк и другие. Это следует из лицензии Минфина США. «Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, в которых участвуют одна или несколько из следующих организаций, связанных с энергетикой, разрешены до 12.01 по восточному летнему времени 30 апреля 2025 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Минфина США. Далее в лицензии перечислены банки: Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, «Открытие», «Внешэкономбанк, Банк России, НКЦ, Банк Санкт-Петербург, Банк Зенит и Росбанк. Ранее Минфин США расширил пакет антироссийских санкций и включил в них десятки физических и юридических лиц. Также в этот список попали граждане Китая, Турции и иных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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