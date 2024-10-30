Екатеринбуржцы поборются за десять миллионов на федеральном канале. Фото

Екатеринбуржцы участвуют в шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»

31 октября 2024 в 02:48 Размер текста - 17 +

В финале окажутся всего четверо Фото предоставлено телеканалом СТС Четыре жителя Екатеринбурга поборются за десять миллионов рублей в новом шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СТС. «Выживать на тайском острове ради большого приза будут: ведущая мероприятий Марина Пуц, бывший хоккеист Михаил Яготин, психолог Наташа Ян и альпинистка Мария Косотурова», — рассказали представители телеканала. Одна из участниц Мария Косотурова считает, что у нее есть все шансы на победу. «Я ничего не боюсь: гоняю на мотоцикле, бегаю на роликовых коньках на большой скорости, работаю на высоте. В альпинизм пошла, потому что знала, что не испугаюсь. Я могу спокойно наслаждаться рассветом и пить кофеек на высоте нескольких десятков метров», — поделилась екатеринбурженка. По правилам телеигры участники приплывают на необитаемый остров, чтобы заполучить его сокровища. Все герои делятся на три лагеря в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. Им предстоит целый месяц выживать в необычных условиях и проходить испытания для получения ресурсов, иммунитета или других бонусов. В финале окажутся всего четверо, и только один из них сможет забрать десять миллионов рублей. Фото представлено телеканалом СТС Фото предоставлено телеканалом СТС Фото предоставлено телеканалом СТС Фото предоставлено телеканалом СТС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четыре жителя Екатеринбурга поборются за десять миллионов рублей в новом шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СТС. «Выживать на тайском острове ради большого приза будут: ведущая мероприятий Марина Пуц, бывший хоккеист Михаил Яготин, психолог Наташа Ян и альпинистка Мария Косотурова», — рассказали представители телеканала. Одна из участниц Мария Косотурова считает, что у нее есть все шансы на победу. «Я ничего не боюсь: гоняю на мотоцикле, бегаю на роликовых коньках на большой скорости, работаю на высоте. В альпинизм пошла, потому что знала, что не испугаюсь. Я могу спокойно наслаждаться рассветом и пить кофеек на высоте нескольких десятков метров», — поделилась екатеринбурженка. По правилам телеигры участники приплывают на необитаемый остров, чтобы заполучить его сокровища. Все герои делятся на три лагеря в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. Им предстоит целый месяц выживать в необычных условиях и проходить испытания для получения ресурсов, иммунитета или других бонусов. В финале окажутся всего четверо, и только один из них сможет забрать десять миллионов рублей.