Миллиардеры переделали советскую достопримечательность в центре Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге отремонтировали парадный зал креативного кластера «Л52»

31 октября 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

В планах кураторов площадки — отремонтировать три этажа со стороны Ленина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Известный дом-«расческа» в Екатеринбурге, где когда-то располагался больничный стационар и детский сад, а теперь работает креативный кластер, постепенно преображается. Крупные меценаты, в числе которых представители группы «Синара», «УЗТМ-Картэкс» и общества «Малышева-73», отремонтировали одну из площадок «Л52», поделились с URA.RU в Музее истории Екатеринбурга. «После длительного ремонта открывается одна из главных достопримечательностей конструктивистского жилого комплекса „Дома Госпромурала“ — парадный двусветный зал, первоначально использовавшийся как кафе-столовая. Позднее, после того как в бывший „обобществленный“ корпус заехала поликлиника, в зале разместилось физиотерапевтическое отделение. Ремонтные работы длились почти год», — подчеркивают в пресс-службе. В зале восстановили конструктивные и ключевые интерьерные решения, а под слоями штукатурки нашли росписи 1930-х годов. Как выяснили специалисты МИЕ, это были работы Виктора Елисеева и Константина Трофимова. После расчистки рисунки прошли процедуру многоступенчатой консервации. Креативный кластер «Л52» — это совместный проект городских властей и бизнесменов под руководством директора МИЕ Игоря Пушкарева. Обновленную площадку со стороны улицы Бажова открыли в конце 2022 года — для посетителей стал доступен зал площадью 600 квадратных метров, где проходят выставки. В ближайших планах — продолжить ремонт на трех этажах «Л52» со стороны проспекта Ленина и открыть детский центр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный дом-«расческа» в Екатеринбурге, где когда-то располагался больничный стационар и детский сад, а теперь работает креативный кластер, постепенно преображается. Крупные меценаты, в числе которых представители группы «Синара», «УЗТМ-Картэкс» и общества «Малышева-73», отремонтировали одну из площадок «Л52», поделились с URA.RU в Музее истории Екатеринбурга. «После длительного ремонта открывается одна из главных достопримечательностей конструктивистского жилого комплекса „Дома Госпромурала“ — парадный двусветный зал, первоначально использовавшийся как кафе-столовая. Позднее, после того как в бывший „обобществленный“ корпус заехала поликлиника, в зале разместилось физиотерапевтическое отделение. Ремонтные работы длились почти год», — подчеркивают в пресс-службе. В зале восстановили конструктивные и ключевые интерьерные решения, а под слоями штукатурки нашли росписи 1930-х годов. Как выяснили специалисты МИЕ, это были работы Виктора Елисеева и Константина Трофимова. После расчистки рисунки прошли процедуру многоступенчатой консервации. Креативный кластер «Л52» — это совместный проект городских властей и бизнесменов под руководством директора МИЕ Игоря Пушкарева. Обновленную площадку со стороны улицы Бажова открыли в конце 2022 года — для посетителей стал доступен зал площадью 600 квадратных метров, где проходят выставки. В ближайших планах — продолжить ремонт на трех этажах «Л52» со стороны проспекта Ленина и открыть детский центр.