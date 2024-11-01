Жители многоэтажек могут заработать на общем имуществе: как это сделать

Жителям многоэтажек напомнили о возможности зарабатывать на общем имуществе
© Служба новостей «URA.RU»
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Погода. Пермь, многоэтажки, закат, жилье, новостройка
Жильцы дома могут зарабатывать на аренде нежилых помещений Фото:

Жителям многоэтажек напомнили о способах заработка на общем имуществе. Согласно исследованию АО «Оператор информационной системы», более 50% собственников не знают о возможностях получения подобного дохода. Наиболее востребованные источники заработка — аренда нежилых помещений и размещение рекламы.

«Жильцы могут зарабатывать, сдавая нежилые помещения в аренду или отдавая фасады под рекламу», — пишет РБК. В результатах исследования отмечается, что более 50% собственников незнакомы с возможностями получения дохода на общем имуществе. Также 88% опрошенных хотели бы узнать больше о таких возможностях. Среди тех, кто знает о способах заработка, большинство также не имеют ясного представления о необходимых действиях для получения дохода.

Жителям предложили и другие идеи для заработка, такие как установка фильтров для воды и платежных терминалов. Жильцы могут зарабатывать на общем имуществе при согласии собрания собственников, а полученные средства направлять на ремонт, коммунальные услуги и благоустройство.

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Жителям многоэтажек напомнили о способах заработка на общем имуществе. Согласно исследованию АО «Оператор информационной системы», более 50% собственников не знают о возможностях получения подобного дохода. Наиболее востребованные источники заработка — аренда нежилых помещений и размещение рекламы. «Жильцы могут зарабатывать, сдавая нежилые помещения в аренду или отдавая фасады под рекламу», — пишет РБК. В результатах исследования отмечается, что более 50% собственников незнакомы с возможностями получения дохода на общем имуществе. Также 88% опрошенных хотели бы узнать больше о таких возможностях. Среди тех, кто знает о способах заработка, большинство также не имеют ясного представления о необходимых действиях для получения дохода. Жителям предложили и другие идеи для заработка, такие как установка фильтров для воды и платежных терминалов. Жильцы могут зарабатывать на общем имуществе при согласии собрания собственников, а полученные средства направлять на ремонт, коммунальные услуги и благоустройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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