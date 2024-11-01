Жители многоэтажек могут заработать на общем имуществе: как это сделать

Жителям многоэтажек напомнили о возможности зарабатывать на общем имуществе

01 ноября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Жильцы дома могут зарабатывать на аренде нежилых помещений Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителям многоэтажек напомнили о способах заработка на общем имуществе. Согласно исследованию АО «Оператор информационной системы», более 50% собственников не знают о возможностях получения подобного дохода. Наиболее востребованные источники заработка — аренда нежилых помещений и размещение рекламы. «Жильцы могут зарабатывать, сдавая нежилые помещения в аренду или отдавая фасады под рекламу», — пишет РБК. В результатах исследования отмечается, что более 50% собственников незнакомы с возможностями получения дохода на общем имуществе. Также 88% опрошенных хотели бы узнать больше о таких возможностях. Среди тех, кто знает о способах заработка, большинство также не имеют ясного представления о необходимых действиях для получения дохода. Жителям предложили и другие идеи для заработка, такие как установка фильтров для воды и платежных терминалов. Жильцы могут зарабатывать на общем имуществе при согласии собрания собственников, а полученные средства направлять на ремонт, коммунальные услуги и благоустройство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям многоэтажек напомнили о способах заработка на общем имуществе. Согласно исследованию АО «Оператор информационной системы», более 50% собственников не знают о возможностях получения подобного дохода. Наиболее востребованные источники заработка — аренда нежилых помещений и размещение рекламы. «Жильцы могут зарабатывать, сдавая нежилые помещения в аренду или отдавая фасады под рекламу», — пишет РБК. В результатах исследования отмечается, что более 50% собственников незнакомы с возможностями получения дохода на общем имуществе. Также 88% опрошенных хотели бы узнать больше о таких возможностях. Среди тех, кто знает о способах заработка, большинство также не имеют ясного представления о необходимых действиях для получения дохода. Жителям предложили и другие идеи для заработка, такие как установка фильтров для воды и платежных терминалов. Жильцы могут зарабатывать на общем имуществе при согласии собрания собственников, а полученные средства направлять на ремонт, коммунальные услуги и благоустройство.