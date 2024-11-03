03 ноября 2024
02 ноября 2024

В челябинском вузе создали первые в мире полезные чипсы

В челябинском ЮУрГУ представили чипсы на основе рапса
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча фермеров. Екатеринбург, закуска, чипсы, еда
Созданные в Челябинске чипсы подойдут приверженцам здорового питания Фото:

В Челябинске создали чипсы на основе рапса. От картофельных их отличает большая польза из-за высокого содержания питательных веществ и способа приготовления методом сушки. Об этом рассказала старший преподаватель Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Наталья Журавлева.

«Мы опередили даже китайских коллег и первыми в мире создали уникальные чипсы по технологиям здорового питания на основе рапсового белка. Они содержат необходимые человеческому организму белки и ненасыщенные жирные кислоты. Чипсы не жаренные, а высушенные, то есть не имеют вредных веществ, которые возникают в процессе жарки», — объяснила Журавлева в беседе с ТАСС.

Эксперт отметила дешевизну сырья для таких чипсов, ведь оно остается после производства масла и корма для животных. Из жмыха извлекают белок, микронутриенты, клетчатку, ненасыщенные жирные кислоты и витамин В12. Все эти компоненты необходимы человеческому организму, рассказала Наталья Журавлева. Сами чипсы формируют из теста, полученного из порошка на основе жмыха и бульона.

Как URA.RU писало ранее, желающим похудеть россиянам посоветовали заменить часть продуктов на более полезные. Так, например, альтернативой чипсов ученые считают попкорн.

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В Челябинске создали чипсы на основе рапса. От картофельных их отличает большая польза из-за высокого содержания питательных веществ и способа приготовления методом сушки. Об этом рассказала старший преподаватель Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Наталья Журавлева. «Мы опередили даже китайских коллег и первыми в мире создали уникальные чипсы по технологиям здорового питания на основе рапсового белка. Они содержат необходимые человеческому организму белки и ненасыщенные жирные кислоты. Чипсы не жаренные, а высушенные, то есть не имеют вредных веществ, которые возникают в процессе жарки», — объяснила Журавлева в беседе с ТАСС. Эксперт отметила дешевизну сырья для таких чипсов, ведь оно остается после производства масла и корма для животных. Из жмыха извлекают белок, микронутриенты, клетчатку, ненасыщенные жирные кислоты и витамин В12. Все эти компоненты необходимы человеческому организму, рассказала Наталья Журавлева. Сами чипсы формируют из теста, полученного из порошка на основе жмыха и бульона. Как URA.RU писало ранее, желающим похудеть россиянам посоветовали заменить часть продуктов на более полезные. Так, например, альтернативой чипсов ученые считают попкорн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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