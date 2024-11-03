Nissan и Niva разбились в результате столкновения на прикамской трассе Полазна — Чусовой. По словам очевидцев, от машин мало что осталось. В полиции объяснили, что ДТП произошло на 13-ом километре автодороги.
«Водитель Nissan 1974 года рождения, двигаясь по трассе от Чусового к Полазне, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Niva под управлением мужчины 1966 года рождения. В результате обе машины получили механические повреждения, а водитель Nissan — различные травмы», — пояснили правоохранители.
Видео с последствиями инцидента опубликовали подписчики telegram-канала «ВЕТТА — Эх, дороги». На кадрах — перевернутая вверх колесам иномарка. Оторванная часть машины отброшена далеко в сторону. У отечественной легковушки разбита вся передняя часть.
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