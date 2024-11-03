03 ноября 2024

Машины в клочья: на пермской трассе столкнулись легковушки. Видео

В Прикамье на трассе Полазна — Чусовой разбились Nissan и Niva
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла утром 4 ноября
Авария произошла утром 4 ноября Фото:

Nissan и Niva разбились в результате столкновения на прикамской трассе Полазна — Чусовой. По словам очевидцев, от машин мало что осталось. В полиции объяснили, что ДТП произошло на 13-ом километре автодороги.

«Водитель Nissan 1974 года рождения, двигаясь по трассе от Чусового к Полазне, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Niva под управлением мужчины 1966 года рождения. В результате обе машины получили механические повреждения, а водитель Nissan — различные травмы», — пояснили правоохранители.

Видео с последствиями инцидента опубликовали подписчики telegram-канала «ВЕТТА — Эх, дороги». На кадрах — перевернутая вверх колесам иномарка. Оторванная часть машины отброшена далеко в сторону. У отечественной легковушки разбита вся передняя часть.

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Nissan и Niva разбились в результате столкновения на прикамской трассе Полазна — Чусовой. По словам очевидцев, от машин мало что осталось. В полиции объяснили, что ДТП произошло на 13-ом километре автодороги. «Водитель Nissan 1974 года рождения, двигаясь по трассе от Чусового к Полазне, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Niva под управлением мужчины 1966 года рождения. В результате обе машины получили механические повреждения, а водитель Nissan — различные травмы», — пояснили правоохранители. Видео с последствиями инцидента опубликовали подписчики telegram-канала «ВЕТТА — Эх, дороги». На кадрах — перевернутая вверх колесам иномарка. Оторванная часть машины отброшена далеко в сторону. У отечественной легковушки разбита вся передняя часть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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