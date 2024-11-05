Общество Работа Челябинским электросварщикам предложили зарплату в 273 тысячи рублей 06 ноября 2024 в 02:40 Размер текста - 17 + Челябинских сварщиков пригласили на высокооплачиваемую работу Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинских электросварщиков шестого разряда готовы принять на работу вахтовым методом с заработной платой в 273 тысячи рублей. При этом работникам гарантируют бесплатное трехразовое питание, проезд и полный соцпакет. Соответствующая информация размещена на интернет-площадке HeadHunter. «Работа вахтовым методом на объектах строительства „Газпрома“ 60/30 дней. Электросварщик ручной сварки технологических трубопроводов шестого разряда — 273 тыс рублей после вычета НДФЛ», — сообщается на сайте. От специалиста требуется опыт на сварке технологических или линейных трубопроводов минимум в три года и подтверждающие квалификационные удостоверения. Обладателям пятого разряда предлагается зарплата до 252 тысяч. Всего на интернет-площадке поиска работы размещено более 800 вакансий для электросварщиков Челябинской области. Минимальная оплата, которую работодатели предоставляют на территории региона, составляет 30 тысяч рублей за полный рабочий день. Как ранее сообщало URA.RU, на производства Челябинской области требуются десятки специалистов с опытом работы на токарных станках. Им готовы предложить заработную плату от 155 тысяч на руки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинских электросварщиков шестого разряда готовы принять на работу вахтовым методом с заработной платой в 273 тысячи рублей. При этом работникам гарантируют бесплатное трехразовое питание, проезд и полный соцпакет. Соответствующая информация размещена на интернет-площадке HeadHunter. «Работа вахтовым методом на объектах строительства „Газпрома“ 60/30 дней. Электросварщик ручной сварки технологических трубопроводов шестого разряда — 273 тыс рублей после вычета НДФЛ», — сообщается на сайте. От специалиста требуется опыт на сварке технологических или линейных трубопроводов минимум в три года и подтверждающие квалификационные удостоверения. Обладателям пятого разряда предлагается зарплата до 252 тысяч. Всего на интернет-площадке поиска работы размещено более 800 вакансий для электросварщиков Челябинской области. Минимальная оплата, которую работодатели предоставляют на территории региона, составляет 30 тысяч рублей за полный рабочий день. Как ранее сообщало URA.RU, на производства Челябинской области требуются десятки специалистов с опытом работы на токарных станках. Им готовы предложить заработную плату от 155 тысяч на руки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям