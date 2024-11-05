05 ноября 2024

В ХМАО детей восьми школ перевели на дистант из-за ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьников ХМАО переводят на дистант из-за роста ОРВИ
Школьников ХМАО переводят на дистант из-за роста ОРВИ Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе школьников переводят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. По данным окружного Роспотребнадзора, на неделе с 28 октября по 3 ноября в регионе учиться домой отправили учащихся из восьми школ.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ на 44 неделе переведены на дистанционные формы обучения семи классов пяти школ в десяти муниципальных образованиях, три школы в двух муниципальных образованиях, четыре группы в одном колледже», — говорится на сайте ведомства. Также из-за роста заболеваемости разобщили 28 групп в 21-м детском саду.

Заболеваемость коронавирусом в Югре выросла до 17,2 случаев на 100 тысяч. населения. Наибольшие показатели зафиксировали в Урае. Среди всех заболевших по региону доля внебольничных пневмоний у детей составила 56,5%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе школьников переводят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. По данным окружного Роспотребнадзора, на неделе с 28 октября по 3 ноября в регионе учиться домой отправили учащихся из восьми школ. «В связи с заболеваемостью ОРВИ на 44 неделе переведены на дистанционные формы обучения семи классов пяти школ в десяти муниципальных образованиях, три школы в двух муниципальных образованиях, четыре группы в одном колледже», — говорится на сайте ведомства. Также из-за роста заболеваемости разобщили 28 групп в 21-м детском саду. Заболеваемость коронавирусом в Югре выросла до 17,2 случаев на 100 тысяч. населения. Наибольшие показатели зафиксировали в Урае. Среди всех заболевших по региону доля внебольничных пневмоний у детей составила 56,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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