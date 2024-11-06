Центральный Банк прогнозирует рост ВВП России на 2-3%

Банк России прогнозирует рост российской экономики в четвертом квартале на 2-3%. Об этом говорится в комментарии регулятора.
«Рост экономики РФ по итогам четвертого квартала ожидается на уровне 2-3%», — передает содержание сообщения Банка России РИА «Новости». Отмечается, что в третьем квартале ожидается рост на уровне 3,2%.
Центробанк (ЦБ) сохранил оценку роста экономики на 2024 год в пределах 3,5-4%. Также ЦБ сохранил прежние прогнозы по росту ВВП на 2025-2027 годы: 0,5-1,5% в 2025, 1-2% в 2026 и 1,5-2,5% в 2027 годах.
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