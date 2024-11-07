В регионах УрФО выросла зарплата

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Средняя зарплата достигла 88,2 тысячи рублей
Средняя зарплата достигла 88,2 тысячи рублей Фото:

Средняя зарплата в Уральском федеральном округе выросла за первые восемь месяцев 2024 года до 88,2 тысячи рублей. В зависимости от региона уральцы стали получать больше на 4-16%. Об этом рассказал полпред в УрФО Артем Жога.

«На сегодняшний день основными стимулами роста заработной платы являются увеличение объемов производства и дефицит кадров на рынке труда. При этом необходимо избегать ситуаций, когда рост зарплат превышает рост производительности труда», — пояснил полпред, отметив, что не менее важно расширять возможности обучения и переподготовки граждан.

Жога также подчеркнул важность улучшения производительности труда и социальной защищенности граждан. Эти аспекты будут в центре внимания при разработке и реализации региональных экономических и социальных программ.

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Средняя зарплата в Уральском федеральном округе выросла за первые восемь месяцев 2024 года до 88,2 тысячи рублей. В зависимости от региона уральцы стали получать больше на 4-16%. Об этом рассказал полпред в УрФО Артем Жога. «На сегодняшний день основными стимулами роста заработной платы являются увеличение объемов производства и дефицит кадров на рынке труда. При этом необходимо избегать ситуаций, когда рост зарплат превышает рост производительности труда», — пояснил полпред, отметив, что не менее важно расширять возможности обучения и переподготовки граждан. Жога также подчеркнул важность улучшения производительности труда и социальной защищенности граждан. Эти аспекты будут в центре внимания при разработке и реализации региональных экономических и социальных программ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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