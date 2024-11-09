Минобороны заявило о поражении объектов энергетики ВСУ

Нанесены удары по энергетическим объектам и инфраструктуре военных аэродромов Украины, поддерживающим действия ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ», — заявили в Минобороны. Там добавили, что были поражены также военные аэродромы. Удары были проведены с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, затронув 147 районов, где сосредоточены силы и техника ВСУ.
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Нанесены удары по энергетическим объектам и инфраструктуре военных аэродромов Украины, поддерживающим действия ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ», — заявили в Минобороны. Там добавили, что были поражены также военные аэродромы. Удары были проведены с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, затронув 147 районов, где сосредоточены силы и техника ВСУ.