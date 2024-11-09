В мире Украина Минобороны заявило о поражении объектов энергетики ВСУ 09 ноября 2024 в 14:24 Размер текста - 17 + Российская авиация нанесла успешные удары по аэродромам ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нанесены удары по энергетическим объектам и инфраструктуре военных аэродромов Украины, поддерживающим действия ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ», — заявили в Минобороны. Там добавили, что были поражены также военные аэродромы. Удары были проведены с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, затронув 147 районов, где сосредоточены силы и техника ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Нанесены удары по энергетическим объектам и инфраструктуре военных аэродромов Украины, поддерживающим действия ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ», — заявили в Минобороны. Там добавили, что были поражены также военные аэродромы. Удары были проведены с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, затронув 147 районов, где сосредоточены силы и техника ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям