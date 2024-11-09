Минобороны заявило о поражении объектов энергетики ВСУ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, воздушная атака, ракетный залп, сбойка, stock
Российская авиация нанесла успешные удары по аэродромам ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нанесены удары по энергетическим объектам и инфраструктуре военных аэродромов Украины, поддерживающим действия ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ», — заявили в Минобороны. Там добавили, что были поражены также военные аэродромы. Удары были проведены с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, затронув 147 районов, где сосредоточены силы и техника ВСУ.

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Нанесены удары по энергетическим объектам и инфраструктуре военных аэродромов Украины, поддерживающим действия ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ», — заявили в Минобороны. Там добавили, что были поражены также военные аэродромы. Удары были проведены с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, затронув 147 районов, где сосредоточены силы и техника ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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