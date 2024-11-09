09 ноября 2024

Пожарные спасли из горящего дома в Чайковском четырех человек

В результате пожара в Пермском крае погибших нет, но есть пострадавшие
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в жилом доме потушили за две минуты
Пожар в жилом доме потушили за две минуты Фото:

Во время пожара в Чайковском (Пермский край) специалисты МЧС спасли из горящего дома четырех человек, в том числе трех детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома по улице Ленина в Чайковском. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек. Подразделения МЧС спасли четырех человек, в том числе трех детей. Погибших нет, но есть травмированные», — рассказали в ведомстве.

Сообщение о возгорании поступило 10 ноября в 05:08, пожар локализован в 05:17 и ликвидирован в 05:19. Площадь пожара составила три квадратных метра. Причины возгорания устанавливаются.

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Во время пожара в Чайковском (Пермский край) специалисты МЧС спасли из горящего дома четырех человек, в том числе трех детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома по улице Ленина в Чайковском. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек. Подразделения МЧС спасли четырех человек, в том числе трех детей. Погибших нет, но есть травмированные», — рассказали в ведомстве. Сообщение о возгорании поступило 10 ноября в 05:08, пожар локализован в 05:17 и ликвидирован в 05:19. Площадь пожара составила три квадратных метра. Причины возгорания устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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