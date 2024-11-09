Пожарные спасли из горящего дома в Чайковском четырех человек

Во время пожара в Чайковском (Пермский край) специалисты МЧС спасли из горящего дома четырех человек, в том числе трех детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома по улице Ленина в Чайковском. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек. Подразделения МЧС спасли четырех человек, в том числе трех детей. Погибших нет, но есть травмированные», — рассказали в ведомстве.
Сообщение о возгорании поступило 10 ноября в 05:08, пожар локализован в 05:17 и ликвидирован в 05:19. Площадь пожара составила три квадратных метра. Причины возгорания устанавливаются.
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