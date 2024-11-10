На стройке логистического центра Ozon под Пермью умер бригадир

Во время строительства логистического центра Ozon в Култаево (Пермский край) погиб строитель. Бригадир упал на бетонную плиту с высоты трех метров и скончался. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда в Пермском крае.
«26 октября 2024 года строительная бригада выполняла работы по сварке металлоконструкций на кровле „Производственно-сортировочного центра ‚Озон‘“. Бригадир, потерявшись в пространстве, упал с высоты более трех метров на бетонную плиту, от полученных травм работник скончался», — сказано в сообщении.
Уточняется, что после завершения работ бригада передвигалась по помещению, в котором не было освещения. Также там отсутствовали защитные ограждения и знаки безопасности, а погибший строитель работал без каски. Краевая инспекция труда расследует это дело. Затем материалы направят в органы следствия для возбуждения уголовного дела.
Это не первое происшествие на складе маркетплейса. В декабре 2023 года один из строителей получил ушиб. Его госпитализировали, но серьезных угроз жизни или здоровью не было.
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