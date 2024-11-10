10 ноября 2024

На стройке логистического центра Ozon под Пермью умер бригадир

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие логистического центра было запланировано на 15 ноября
Открытие логистического центра было запланировано на 15 ноября Фото:

Во время строительства логистического центра Ozon в Култаево (Пермский край) погиб строитель. Бригадир упал на бетонную плиту с высоты трех метров и скончался. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда в Пермском крае.

«26 октября 2024 года строительная бригада выполняла работы по сварке металлоконструкций на кровле „Производственно-сортировочного центра ‚Озон‘“. Бригадир, потерявшись в пространстве, упал с высоты более трех метров на бетонную плиту, от полученных травм работник скончался», — сказано в сообщении.

Уточняется, что после завершения работ бригада передвигалась по помещению, в котором не было освещения. Также там отсутствовали защитные ограждения и знаки безопасности, а погибший строитель работал без каски. Краевая инспекция труда расследует это дело. Затем материалы направят в органы следствия для возбуждения уголовного дела.

Это не первое происшествие на складе маркетплейса. В декабре 2023 года один из строителей получил ушиб. Его госпитализировали, но серьезных угроз жизни или здоровью не было.

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Во время строительства логистического центра Ozon в Култаево (Пермский край) погиб строитель. Бригадир упал на бетонную плиту с высоты трех метров и скончался. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда в Пермском крае. «26 октября 2024 года строительная бригада выполняла работы по сварке металлоконструкций на кровле „Производственно-сортировочного центра ‚Озон‘“. Бригадир, потерявшись в пространстве, упал с высоты более трех метров на бетонную плиту, от полученных травм работник скончался», — сказано в сообщении. Уточняется, что после завершения работ бригада передвигалась по помещению, в котором не было освещения. Также там отсутствовали защитные ограждения и знаки безопасности, а погибший строитель работал без каски. Краевая инспекция труда расследует это дело. Затем материалы направят в органы следствия для возбуждения уголовного дела. Это не первое происшествие на складе маркетплейса. В декабре 2023 года один из строителей получил ушиб. Его госпитализировали, но серьезных угроз жизни или здоровью не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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