Стоимость биткойна снова обновила исторический максимум

12 ноября 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Биткойн подорожал до 85 тысяч долларов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ночь на 12 ноября стоимость одного биткойна превысила 85 тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум. Эти данные размещены на платформе Binance. «Цена криптовалюты увеличилась до 85,8 тысячи долларов. Рост на 6,55%», — свидетельствуют данные криптобиржи . Стоимость биткоина четвертый раз за сутки установила исторический максимум. Ранее Международный валютный фонд предупреждал о рисках повсеместного внедрения криптоактивов для ведущих экономик мира, пишет RT. По мнению министра финансов России Антона Силуанова, биткойна и аналогичные виртуальные валюты не безопасно рассматривать в качестве инструмента инвестиций, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 12 ноября стоимость одного биткойна превысила 85 тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум. Эти данные размещены на платформе Binance. «Цена криптовалюты увеличилась до 85,8 тысячи долларов. Рост на 6,55%», — свидетельствуют данные криптобиржи. Стоимость биткоина четвертый раз за сутки установила исторический максимум. Ранее Международный валютный фонд предупреждал о рисках повсеместного внедрения криптоактивов для ведущих экономик мира, пишет RT. По мнению министра финансов России Антона Силуанова, биткойна и аналогичные виртуальные валюты не безопасно рассматривать в качестве инструмента инвестиций, передает «Национальная служба новостей».