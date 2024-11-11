11 ноября 2024

Стоимость биткойна снова обновила исторический максимум

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, финансы, деньги, валюта, биткоин, криптовалюта
Биткойн подорожал до 85 тысяч долларов Фото:

В ночь на 12 ноября стоимость одного биткойна превысила 85 тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум. Эти данные размещены на платформе Binance.

«Цена криптовалюты увеличилась до 85,8 тысячи долларов. Рост на 6,55%», — свидетельствуют данные криптобиржи.

Стоимость биткоина четвертый раз за сутки установила исторический максимум. Ранее Международный валютный фонд предупреждал о рисках повсеместного внедрения криптоактивов для ведущих экономик мира, пишет RT. По мнению министра финансов России Антона Силуанова, биткойна и аналогичные виртуальные валюты не безопасно рассматривать в качестве инструмента инвестиций, передает «Национальная служба новостей».

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В ночь на 12 ноября стоимость одного биткойна превысила 85 тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум. Эти данные размещены на платформе Binance. «Цена криптовалюты увеличилась до 85,8 тысячи долларов. Рост на 6,55%», — свидетельствуют данные криптобиржи. Стоимость биткоина четвертый раз за сутки установила исторический максимум. Ранее Международный валютный фонд предупреждал о рисках повсеместного внедрения криптоактивов для ведущих экономик мира, пишет RT. По мнению министра финансов России Антона Силуанова, биткойна и аналогичные виртуальные валюты не безопасно рассматривать в качестве инструмента инвестиций, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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