Стоимость биткойна снова обновила исторический максимум

В ночь на 12 ноября стоимость одного биткойна превысила 85 тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум. Эти данные размещены на платформе Binance.
«Цена криптовалюты увеличилась до 85,8 тысячи долларов. Рост на 6,55%», — свидетельствуют данные
Стоимость биткоина четвертый раз за сутки установила исторический максимум. Ранее Международный валютный фонд предупреждал о рисках повсеместного внедрения криптоактивов для ведущих экономик мира, пишет RT. По мнению министра финансов России Антона Силуанова, биткойна и аналогичные виртуальные валюты не безопасно рассматривать в качестве инструмента инвестиций, передает «Национальная служба новостей».
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