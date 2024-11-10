Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина выросла до 81 тысячи долларов, вновь обновив исторический максимум. Это следует из данных платформы Binance.
Согласно информации Binance, цена криптовалюты увеличилась до 81 тысячи долларов в 23:27 по уральскому времени. По состоянию на 23:30, биткоин продолжает торговаться на уровне 80,9 тысяч долларов.
Стоимость биткоина резко возросла на фоне победы Дональда Трампа на выборах в президенты США. Кандидат от республиканцев использовал тему криптовалют в своей предвыборной компании, не только включив поддержку криптобизнеса в свою программу, но и принимал пожертвования в криптовалюте.
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