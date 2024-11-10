10 ноября 2024

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

© Служба новостей «URA.RU»
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Биткоин подорожал до 81 тысячи долларов
Биткоин подорожал до 81 тысячи долларов Фото:

Стоимость биткоина выросла до 81 тысячи долларов, вновь обновив исторический максимум. Это следует из данных платформы Binance.

Согласно информации Binance, цена криптовалюты увеличилась до 81 тысячи долларов в 23:27 по уральскому времени. По состоянию на 23:30, биткоин продолжает торговаться на уровне 80,9 тысяч долларов.

Стоимость биткоина резко возросла на фоне победы Дональда Трампа на выборах в президенты США. Кандидат от республиканцев использовал тему криптовалют в своей предвыборной компании, не только включив поддержку криптобизнеса в свою программу, но и принимал пожертвования в криптовалюте.

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Стоимость биткоина выросла до 81 тысячи долларов, вновь обновив исторический максимум. Это следует из данных платформы Binance. Согласно информации Binance, цена криптовалюты увеличилась до 81 тысячи долларов в 23:27 по уральскому времени. По состоянию на 23:30, биткоин продолжает торговаться на уровне 80,9 тысяч долларов. Стоимость биткоина резко возросла на фоне победы Дональда Трампа на выборах в президенты США. Кандидат от республиканцев использовал тему криптовалют в своей предвыборной компании, не только включив поддержку криптобизнеса в свою программу, но и принимал пожертвования в криптовалюте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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