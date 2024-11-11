Оборонный завод «Пластмасс» в Копейске (город-спутник Челябинска) собирается увеличить долю гражданской продукции в объеме производства. За предложениями к коллективу 12 ноября обратился директор завода Александр Балашов.
«Уважаемые коллеги! Обеспечить стабильное развитие предприятия может увеличение доли гражданской продукции в общем объеме производства. Каждый из вас может принять участие в конкурсе и дать свои предложения по запуску производства продукции гражданского назначения на территории предприятия», — говорится в обращении.
Предложения заводчан рассмотрит комиссия. Авторы трех лучших идей для производства гражданской продукции будут премированы. Сумма премий — 30 тысяч рублей.
Завод «Пластмасс» является производителем взрывчатых веществ, в том числе выпускает боеприпасы. С начала специальной военной операции предприятие в пять раз увеличило выпуск военной продукции. Завод входит в структуру корпорации «Ростех».
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