В Перми экологи победили в судьбоносном споре о земле

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о сохранении 5 гектаров Черняевского леса в составе особо охраняемых природных территорий (ООПТ). По информации Properm.ru, кассационный суд отменил предыдущее определение апелляционной инстанции, которое разрешало исключение этого участка из ООПТ.
«В ходе судебных разбирательств экспертный совет по заповедному делу выразил мнение, что природные ценности Черняевского леса не утрачены, и изъятие территории приведет к негативным последствиям. Земельный участок по ул. Встречной входит в единый массив ООПТ, его изъятие неизбежно влечет негативные последствия», — сообщает Properm со ссылкой на свои источники.
Ранее Пермский краевой суд отказал в изъятии части Черняевского леса. Сейчас кассационная инстанция подтвердила это решение. Вердикт стал значимым в контексте длительной борьбы экологов с администрацией Перми, которая предлагала изменить границы ООПТ, исключив из него данный участок леса.
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