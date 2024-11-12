В пермских школах начали адаптацию детей мигрантов

Проект адаптации детей мигрантов запустили в трех школах Перми. Он разработан для детей с первого по седьмой классы.
«Разработкой проекта занимались ассоциация „Пермский этноцентр“ и кандидат филологических наук Ольга Круницына. Сейчас проект реализуется в МАОУ СОШ „Флагман“, Лицей № 8 и МАОУ СОШ № 44», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на пермский педагогический университет.
В основе проекта лежит адаптация детей с помощью формирования устойчивой региональной идентичности. Диагностика детей будет проводиться в два этапа. Первый затронет уровень знания языка, а второй социокультурные компетенции. После этого детей мигрантов поделят на группы по 15 человек. Каждую субботу у них будет по два урока длительностью по 45 минут каждый.
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