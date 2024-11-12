В пермских школах начали адаптацию детей мигрантов

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Проект адаптации реализуется в трех школах Перми
Проект адаптации реализуется в трех школах Перми Фото:

Проект адаптации детей мигрантов запустили в трех школах Перми. Он разработан для детей с первого по седьмой классы.

«Разработкой проекта занимались ассоциация „Пермский этноцентр“ и кандидат филологических наук Ольга Круницына. Сейчас проект реализуется в МАОУ СОШ „Флагман“, Лицей № 8 и МАОУ СОШ № 44», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на пермский педагогический университет.

В основе проекта лежит адаптация детей с помощью формирования устойчивой региональной идентичности. Диагностика детей будет проводиться в два этапа. Первый затронет уровень знания языка, а второй социокультурные компетенции. После этого детей мигрантов поделят на группы по 15 человек. Каждую субботу у них будет по два урока длительностью по 45 минут каждый.

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Проект адаптации детей мигрантов запустили в трех школах Перми. Он разработан для детей с первого по седьмой классы. «Разработкой проекта занимались ассоциация „Пермский этноцентр“ и кандидат филологических наук Ольга Круницына. Сейчас проект реализуется в МАОУ СОШ „Флагман“, Лицей № 8 и МАОУ СОШ № 44», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на пермский педагогический университет. В основе проекта лежит адаптация детей с помощью формирования устойчивой региональной идентичности. Диагностика детей будет проводиться в два этапа. Первый затронет уровень знания языка, а второй социокультурные компетенции. После этого детей мигрантов поделят на группы по 15 человек. Каждую субботу у них будет по два урока длительностью по 45 минут каждый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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