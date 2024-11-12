Экс-мэра Нефтеюганска проверяют на законность получения золотого парашюта после отставки

Счетная палата начала проверку в отношении бывшего мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай на законность получения золотого парашюта после отставки. Об этом URA.RU сообщает источник в местном политическом истеблишменте.
«Счетная палата города поставила под сомнение основания получения ей 520 тысяч рублей из-за отсутствия правоустанавливающих документов. На Бугай пожаловались общественники и потребовали у прокуратуры и службы контроля правительства Югры провести проверку», — сообщает инсайдер.
Копия документов есть в распоряжении редакции. В пресс-службу прокуратуры был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в марте этого года Бугай досрочно сложила полномочия мэра. Она заявила, что уходит в связи с семейными обстоятельствами.
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