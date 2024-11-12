12 ноября 2024

Экс-мэра Нефтеюганска проверяют на законность получения золотого парашюта после отставки

После отставки в отношении экс-мэра Нефтеюганска Бугай начались проверки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После отставки в отношении экс-мэра Нефтеюганска Бугай начались проверки
После отставки в отношении экс-мэра Нефтеюганска Бугай начались проверки Фото:

Счетная палата начала проверку в отношении бывшего мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай на законность получения золотого парашюта после отставки. Об этом URA.RU сообщает источник в местном политическом истеблишменте.

«Счетная палата города поставила под сомнение основания получения ей 520 тысяч рублей из-за отсутствия правоустанавливающих документов. На Бугай пожаловались общественники и потребовали у прокуратуры и службы контроля правительства Югры провести проверку», — сообщает инсайдер.

Копия документов есть в распоряжении редакции. В пресс-службу прокуратуры был направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в марте этого года Бугай досрочно сложила полномочия мэра. Она заявила, что уходит в связи с семейными обстоятельствами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Счетная палата начала проверку в отношении бывшего мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай на законность получения золотого парашюта после отставки. Об этом URA.RU сообщает источник в местном политическом истеблишменте. «Счетная палата города поставила под сомнение основания получения ей 520 тысяч рублей из-за отсутствия правоустанавливающих документов. На Бугай пожаловались общественники и потребовали у прокуратуры и службы контроля правительства Югры провести проверку», — сообщает инсайдер. Копия документов есть в распоряжении редакции. В пресс-службу прокуратуры был направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в марте этого года Бугай досрочно сложила полномочия мэра. Она заявила, что уходит в связи с семейными обстоятельствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...