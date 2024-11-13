«Материнство — счастье»: свердловчанка стала героиней шоу «Беременна в 16»

Героиней нового выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») на телеканале «Ю» стала 16-летняя Милана из деревни Гилево в Свердловской области. Несмотря на то, что 21-летний возлюбленный не был готов к ребенку, у пары все хорошо.
«Девочкам, которые попали в такую же ситуацию, как и я, хочу сказать, что материнство, хоть это и сложно, но это огромное-огромное счастье… В этот момент очень нужна поддержка близких людей — мне с этим очень повезло. У меня классная семья, а также любящий человек рядом. Я очень им благодарна за это», — заявила Милана в эфире шоу. Оно опубликовано на сайте телеканала.
Ее молодой человек Виталий признался, что пара не пользовалась средствами контрацепции, однако надеялась, что незапланированная беременность их «не коснется». После нескольких переездов пара осталась у родителей девушки, а спустя какое-то время Виталий сделал предложение своей возлюбленной.
Роды прошли без осложнений в Тюмени. Ребенка назвали Евой. После выписки героиня шоу призналась, что хочет получить медицинское образование.
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