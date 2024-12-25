Угроза атаки беспилотников в Пермском крае отменена

В Пермском крае отменили сигнал «Угроза атаки БПЛА». Информация о направлении беспилотников на территорию региона не подтвердилась.
«23 декабря поступила информация о возможном направлении беспилотника в Прикамье. Она не подтвердилась, угрозу атаки с использованием БПЛА отменили», — пишет «Аргументы и факты» со ссылкой на краевое министерство территориальной безопасности.
По информации издания, на ряд пермских заводов поступили сообщения о возможной атаке БПЛА. Работникам дали указания проверить и подготовить защитные сооружения.
Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники пермского аэропорта Большое Савино провели учения по сценарию с нападением БПЛА. Примерно по такому же сценарию были учения минимум в одной из детских городских больниц. В МЧС Пермского края рассказывали, как вести себя при атаке беспилотников.
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