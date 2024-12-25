25 декабря 2024

Пермский актер из «Реальных пацанов» стал креативным продюсером Premier

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Известность Алексею принесла роль в сериале «Реальные пацаны»
Известность Алексею принесла роль в сериале «Реальные пацаны» Фото:

Актер из пермского края, сыгравших в сериале «Реальные пацаны», Алексей Базанов получил должность креативного продюсера онлайн-кинотеатра Premier. Об этом пишет портал kino-teatr.ru.

«Алексей Базанов будет отвечать за создание юмористического контента. Карьера Базанова неразрывно связана с юмором с самого начала — активного участия в КВН в качестве автора сценариев и выступлений», — сказано на сайте.

Актер родом из города Березники (Пермский край), пишет РБК Пермь. Его карьера началась в студенческие годы в команде КВН Perm Style, а известность Алексею принесла роль в сериале «Реальные пацаны».

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Актер из пермского края, сыгравших в сериале «Реальные пацаны», Алексей Базанов получил должность креативного продюсера онлайн-кинотеатра Premier. Об этом пишет портал kino-teatr.ru. «Алексей Базанов будет отвечать за создание юмористического контента. Карьера Базанова неразрывно связана с юмором с самого начала — активного участия в КВН в качестве автора сценариев и выступлений», — сказано на сайте. Актер родом из города Березники (Пермский край), пишет РБК Пермь. Его карьера началась в студенческие годы в команде КВН Perm Style, а известность Алексею принесла роль в сериале «Реальные пацаны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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