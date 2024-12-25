Пермский актер из «Реальных пацанов» стал креативным продюсером Premier

Известность Алексею принесла роль в сериале «Реальные пацаны»
Актер из пермского края, сыгравших в сериале «Реальные пацаны», Алексей Базанов получил должность креативного продюсера онлайн-кинотеатра Premier. Об этом пишет портал kino-teatr.ru.
«Алексей Базанов будет отвечать за создание юмористического контента. Карьера Базанова неразрывно связана с юмором с самого начала — активного участия в КВН в качестве автора сценариев и выступлений», — сказано на сайте.
Актер родом из города Березники (Пермский край), пишет РБК Пермь. Его карьера началась в студенческие годы в команде КВН Perm Style, а известность Алексею принесла роль в сериале «Реальные пацаны».
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