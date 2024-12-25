25 декабря 2024

Росстат сообщил, сколько пермские работодатели задолжали своим сотрудникам

Росстат: в Прикамье долг работодателей по зарплате составил 8,4 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели в Прикамье ведут себя недобросовестно по отношению к сотрудникам
Работодатели в Прикамье ведут себя недобросовестно по отношению к сотрудникам Фото:

Суммарная задолженность по заработной плате в Пермском крае на 1 декабря 2024 года составила 8,4 миллиона рублей. Это самый высокий показатель среди регионов Приволжского федерального округа.

«Из 14 регионов, входящих в ПФО, просроченная задолженность по заработной плате имеется только у пяти. Наибольшая задолженность — у Пермского края, 8,4 миллиона рублей, наименьшая — у Удмуртии, 1,7 миллиона рублей», — сообщает Росстат на своем сайте.

Ранее URA.RU проанализировало размер зарплат жителей Прикамья. Самые высокие зарплаты предлагали пилотам и машинистам поездов, а также машинистам спецтехники.

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Суммарная задолженность по заработной плате в Пермском крае на 1 декабря 2024 года составила 8,4 миллиона рублей. Это самый высокий показатель среди регионов Приволжского федерального округа. «Из 14 регионов, входящих в ПФО, просроченная задолженность по заработной плате имеется только у пяти. Наибольшая задолженность — у Пермского края, 8,4 миллиона рублей, наименьшая — у Удмуртии, 1,7 миллиона рублей», — сообщает Росстат на своем сайте. Ранее URA.RU проанализировало размер зарплат жителей Прикамья. Самые высокие зарплаты предлагали пилотам и машинистам поездов, а также машинистам спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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