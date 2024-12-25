Росстат сообщил, сколько пермские работодатели задолжали своим сотрудникам

Работодатели в Прикамье ведут себя недобросовестно по отношению к сотрудникам
Суммарная задолженность по заработной плате в Пермском крае на 1 декабря 2024 года составила 8,4 миллиона рублей. Это самый высокий показатель среди регионов Приволжского федерального округа.
«Из 14 регионов, входящих в ПФО, просроченная задолженность по заработной плате имеется только у пяти. Наибольшая задолженность — у Пермского края, 8,4 миллиона рублей, наименьшая — у Удмуртии, 1,7 миллиона рублей», — сообщает Росстат на своем сайте.
Ранее URA.RU проанализировало размер зарплат жителей Прикамья. Самые высокие зарплаты предлагали пилотам и машинистам поездов, а также машинистам спецтехники.
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