25 декабря 2024

В Перми жителей элитного ЖК напугала кровь в подъезде

В Перми жителей ЖК «Доминант» напугала кровь в подъезде
© Служба новостей «URA.RU»
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Капли крови обнаружили жильцы ЖК «Доминант» на полу и стенах подъезда
Капли крови обнаружили жильцы ЖК «Доминант» на полу и стенах подъезда Фото:

Сегодня утром жителей ЖК «Доминант» по улице Луначарского, 99 напугала кровь на полу и стенах третьего подъезда. По словам свидетелей, один из жильцов дома был ранен.

«Утром в чат ЖК „Доминант“ отправили фотографии крови в одном из подъездов. Капли оказались на полу, домофоне и кнопке лифта. Жильцы выяснили, что это произошло в третьем подъезде. Кто-то сказал, что видел раненого человека на стилобате», — пишет 59.RU.

Как сообщили изданию в ТСЖ ЖК «Доминанта», житель дома порезал руку и испачкал подъезд кровью, пока добирался до квартиры. Мужчину увезли, подробности происшествия сейчас выясняются.

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Сегодня утром жителей ЖК «Доминант» по улице Луначарского, 99 напугала кровь на полу и стенах третьего подъезда. По словам свидетелей, один из жильцов дома был ранен. «Утром в чат ЖК „Доминант“ отправили фотографии крови в одном из подъездов. Капли оказались на полу, домофоне и кнопке лифта. Жильцы выяснили, что это произошло в третьем подъезде. Кто-то сказал, что видел раненого человека на стилобате», — пишет 59.RU. Как сообщили изданию в ТСЖ ЖК «Доминанта», житель дома порезал руку и испачкал подъезд кровью, пока добирался до квартиры. Мужчину увезли, подробности происшествия сейчас выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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