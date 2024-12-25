В Перми жителей элитного ЖК напугала кровь в подъезде

Капли крови обнаружили жильцы ЖК «Доминант» на полу и стенах подъезда
Сегодня утром жителей ЖК «Доминант» по улице Луначарского, 99 напугала кровь на полу и стенах третьего подъезда. По словам свидетелей, один из жильцов дома был ранен.
«Утром в чат ЖК „Доминант“ отправили фотографии крови в одном из подъездов. Капли оказались на полу, домофоне и кнопке лифта. Жильцы выяснили, что это произошло в третьем подъезде. Кто-то сказал, что видел раненого человека на стилобате», — пишет 59.RU.
Как сообщили изданию в ТСЖ ЖК «Доминанта», житель дома порезал руку и испачкал подъезд кровью, пока добирался до квартиры. Мужчину увезли, подробности происшествия сейчас выясняются.
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