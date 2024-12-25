Куда улететь отдыхать из Перми на Новый год

Авиакомпании предлагают пермякам рейсы в четыре страны на новогодние праздники

26 декабря 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В праздники из Перми можно улететь в Египет, Таиланд, Индию и Азербайджан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Новогодние выходные — отличное время, чтобы сменить обстановку и получить новые впечатления. URA.RU рассказывает, в какие страны еще можно успеть отправиться из Перми в праздники и сколько это будет стоить. Египет В конце декабря из Перми можно отправиться в солнечную Хургаду. Вылет авиакомпании Azur Air состоится 27 декабря. Стоимость тура на двоих взрослых на десять ночей в трехзвездочный отель по системе «Все включено» начинается от 162 532 рублей. Дополнительно за 7 615 рублей предлагается заказать ужин в новогоднюю ночь. Следующий полет в Хургаду запланирован на 6 января. Поездка для двоих на девять ночей обойдется в 141 970 рублей. Время в пути из краевой столицы на египетский курорт составит 5,5 часов. Обратно придется лететь чуть более семи часов. Также во время каникул можно улететь в Шарм-эль-Шейх. Туда 3 января полетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Тур на двоих в трехзвездочный отель по системе «Все включено» обойдется в 148 403 рубля. Полет в Шарм-эль-Шейх займет пять часов 15 минут, обратно — на два часа больше. Таиланд Сразу после Нового года пермякам предлагают посетить Пхукет. Самолет авиакомпании Azur Air вылетает 1 января. Стоимость тура на двоих взрослых на 11 ночей в трехзвездочный отель с включенными завтраками стартует от 259 267 рублей. Время в пути на остров составит восемь часов 45 минут, обратно — 9,5 часа. Индия В разгар праздничных выходных у пермяков есть возможность улететь в индийский Гоа. Вылет из Перми назначен на 5 января. Время в пути составит семь часов. Стоимость тура на десять ночей на двоих взрослых начинается от 206 699 рублей при проживании в гостевом доме без питания. В трехзвездочном отеле можно остановиться за 218 365 рублей, с включенными завтраками — за 223 009 рублей. Азербайджан Прямой рейс из Перми есть в Баку 31 декабря. Услугу пермякам предлагает авиакомпания «ИрАэро». По маршруту отправится самолет Sukhoi Superjet 100. Лететь в столицу Азербайджана потребуется чуть более трех часов. Стоимость билетов начинается от 21 260 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новогодние выходные — отличное время, чтобы сменить обстановку и получить новые впечатления. URA.RU рассказывает, в какие страны еще можно успеть отправиться из Перми в праздники и сколько это будет стоить. В конце декабря из Перми можно отправиться в солнечную Хургаду. Вылет авиакомпании Azur Air состоится 27 декабря. Стоимость тура на двоих взрослых на десять ночей в трехзвездочный отель по системе «Все включено» начинается от 162 532 рублей. Дополнительно за 7 615 рублей предлагается заказать ужин в новогоднюю ночь. Следующий полет в Хургаду запланирован на 6 января. Поездка для двоих на девять ночей обойдется в 141 970 рублей. Время в пути из краевой столицы на египетский курорт составит 5,5 часов. Обратно придется лететь чуть более семи часов. Также во время каникул можно улететь в Шарм-эль-Шейх. Туда 3 января полетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Тур на двоих в трехзвездочный отель по системе «Все включено» обойдется в 148 403 рубля. Полет в Шарм-эль-Шейх займет пять часов 15 минут, обратно — на два часа больше. Сразу после Нового года пермякам предлагают посетить Пхукет. Самолет авиакомпании Azur Air вылетает 1 января. Стоимость тура на двоих взрослых на 11 ночей в трехзвездочный отель с включенными завтраками стартует от 259 267 рублей. Время в пути на остров составит восемь часов 45 минут, обратно — 9,5 часа. В разгар праздничных выходных у пермяков есть возможность улететь в индийский Гоа. Вылет из Перми назначен на 5 января. Время в пути составит семь часов. Стоимость тура на десять ночей на двоих взрослых начинается от 206 699 рублей при проживании в гостевом доме без питания. В трехзвездочном отеле можно остановиться за 218 365 рублей, с включенными завтраками — за 223 009 рублей. Прямой рейс из Перми есть в Баку 31 декабря. Услугу пермякам предлагает авиакомпания «ИрАэро». По маршруту отправится самолет Sukhoi Superjet 100. Лететь в столицу Азербайджана потребуется чуть более трех часов. Стоимость билетов начинается от 21 260 рублей.