Экс-сотрудник пермского УФСБ Царегородцев заявил, что хочет отправиться на СВО

Бывший сотрудник УФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев во время прений сторон заявил, что рассматривает возможность отправиться на СВО. Слова Царегородцева передает корреспондент URA.RU из зала Пермского гарнизонного военного суда.
«Прошу не лишать меня воинского звания, в том числе, чтобы у меня была возможность для моего последующего участия в специальной военной операции», — произнес Царегородцев во время прений сторон. Выступая он признал вину в мошенничестве, а не получении взятки и попросил переквалифицировать дело.
Майора ФСБ судят за то, что он получил от хакеров 160 млн рублей. По версии следствия, Царегородцев оказывал им покровительство, а также сознательно не привлекал к ответственности. В один из дней хакеры передали Царегородцеву 100 млн рублей в чемодане. Деньги были переданы для того, чтобы Царегородцев помог преступникам избежать уголовной ответственности. Сам Царегородцев заявляет, что обманул хакеров и не собирался им помогать.
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