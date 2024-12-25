В Пермском крае взлетели цены на премиальный бензин

На пермских заправках повысились цены на бензин. Больше всего подорожала марка АИ-98. За неделю стоимость литра увеличилась на 80 копеек. Такие данные приведены в отчете Росстата за период с 17 по 23 декабря 2024 года.
«С 17 по 23 декабря 2024 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 70 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае марка АИ-98 подорожала на 80 копеек. Стоимость литра достигла 84,84 рубля», — сказано в сообщении.
Уточняется, что бензин марки АИ-92 подорожал на 18 копеек, а АИ-95 — на 19 копеек. Стоимость литра достигла 55,30 рубля и 60 рублей соответственно. Также выросли цены на дизельное топливо. Литр продают за 70,84 рубля.
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