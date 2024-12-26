Пермский предприниматель получил штраф за нарушения при производстве «молочки»

Пермского предпринимателя наказали за грязь на производстве
© Служба новостей «URA.RU»
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На производстве нашли ржавчину, просроченные дезсредства, нарушения маркировки
На производстве нашли ржавчину, просроченные дезсредства, нарушения маркировки Фото:

В Пермском крае предпринимателя оштрафовали за нарушения при производстве молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Управления Россельхознадзора.

«Управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку предпринимателя Волковицкого С . В . Сотрудники ведомства обнаружили на производстве ржавчину, просроченные дезсредства, неправильные маркировки и другие нарушения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприниматель нарушил требования законов «О ветеринарии», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и других. Его привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

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В Пермском крае предпринимателя оштрафовали за нарушения при производстве молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Управления Россельхознадзора. «Управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку предпринимателя Волковицкого С . В . Сотрудники ведомства обнаружили на производстве ржавчину, просроченные дезсредства, неправильные маркировки и другие нарушения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Предприниматель нарушил требования законов «О ветеринарии», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и других. Его привлекли к административной ответственности и назначили штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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