Пермский предприниматель получил штраф за нарушения при производстве «молочки»

В Пермском крае предпринимателя оштрафовали за нарушения при производстве молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Управления Россельхознадзора.
«Управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку предпринимателя Волковицкого С . В . Сотрудники ведомства обнаружили на производстве ржавчину, просроченные дезсредства, неправильные маркировки и другие нарушения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Предприниматель нарушил требования законов «О ветеринарии», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и других. Его привлекли к административной ответственности и назначили штраф.
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