Скончался известный пермский тренер по лыжному спорту Виктор Колпаков

В Пермском крае после продолжительной болезни скончался тренер по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина Виктор Колпаков. Его не стало 24 декабря.
«Ушел из жизни основатель комплекса „Летающий лыжник“ Виктор Алексеевич Колпаков. Он внес огромный вклад в развитие лыжного спорта в Березниках, воспитал не одно поколение спортсменов, выступавших на разных уровнях. Спортивный судья, многократный призер и победитель Чемпионатов мира и России по лыжному двоеборью среди мастеров, отличник физической культуры РФ», — сообщается в группе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».
Администрация Березников выразила соболезнования семье и близким покойного. Церемония прощания с Виктором Алексеевичем пройдет в 11:00 28 декабря в Березниках по улице Мамина-Сибиряка, 1б.
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