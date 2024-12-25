25 декабря 2024

Скончался известный пермский тренер по лыжному спорту Виктор Колпаков

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Виктор Колпаков ушел из жизни 24 декабря
Виктор Колпаков ушел из жизни 24 декабря Фото:

В Пермском крае после продолжительной болезни скончался тренер по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина Виктор Колпаков. Его не стало 24 декабря.

«Ушел из жизни основатель комплекса „Летающий лыжник“ Виктор Алексеевич Колпаков. Он внес огромный вклад в развитие лыжного спорта в Березниках, воспитал не одно поколение спортсменов, выступавших на разных уровнях. Спортивный судья, многократный призер и победитель Чемпионатов мира и России по лыжному двоеборью среди мастеров, отличник физической культуры РФ», — сообщается в группе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».

Администрация Березников выразила соболезнования семье и близким покойного. Церемония прощания с Виктором Алексеевичем пройдет в 11:00 28 декабря в Березниках по улице Мамина-Сибиряка, 1б.

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В Пермском крае после продолжительной болезни скончался тренер по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина Виктор Колпаков. Его не стало 24 декабря. «Ушел из жизни основатель комплекса „Летающий лыжник“ Виктор Алексеевич Колпаков. Он внес огромный вклад в развитие лыжного спорта в Березниках, воспитал не одно поколение спортсменов, выступавших на разных уровнях. Спортивный судья, многократный призер и победитель Чемпионатов мира и России по лыжному двоеборью среди мастеров, отличник физической культуры РФ», — сообщается в группе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». Администрация Березников выразила соболезнования семье и близким покойного. Церемония прощания с Виктором Алексеевичем пройдет в 11:00 28 декабря в Березниках по улице Мамина-Сибиряка, 1б.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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