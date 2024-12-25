Пермячка отсудила у фотографа деньги за плохие фото для выпускного альбома

Жительница Чайковского (Пермский край) засудила местного фотографа за то, что сделал плохие фотографии детей для выпускного альбома. Теперь мужчина должен пермячке более 80 000 рублей. Копия решения Чайковского городского суда имеется в URA.RU.
«В исковых требованиях пермячка пояснила, что заключила договор с фотографом, который обязался сделать фото детей для выпускного альбома. При этом готовые работы он сдал позже, чем было оговорено, а сами фотографии распечатал не того размера и не того качества. Женщина потребовала вернуть ей 78 400 рублей и выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей», — говорится в документе судебной инстанции.
Рассмотрев все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что требования пермячки законны. Теперь фотограф должен вернуть женщине 78 400 рублей за плохую работу, 1 079 рублей в качестве процентов за использование чужими деньгами и 4 000 рублей за оплату госпошлины. В выплате морального вреда суд отказал.
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