Стало известно, когда суд рассмотрит иск прокурора об отставке главы Краснокамска

Заседание по иску прокурора Краснокамска состоится 17 января 2025 года. Прокурор требует отправить главу округа Игоря Быкариза в отставку.
«17 января состоится судебное заседание по иску прокуратуры о возложении на местную думу обязанности прекратить полномочия главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. Иск рассмотрит судья Оксана Азанова», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
В октябре прокурор Краснокамска вносил в местную думу представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном увольнении Игоря Быкариза. По версии надзорного органа, Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, который был у его первого заместителя Антона Максимчука. Последний был уволен по решению суда 22 октября. Быкариза дума увольнять не стала, и в декабре прокурор обратился в суд.
В ответ глава Краснокамска написал жалобу главному прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову. Он попросил проверить окружного прокурора на предмет коррупционных нарушений.
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