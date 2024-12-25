25 декабря 2024

Стало известно, когда суд рассмотрит иск прокурора об отставке главы Краснокамска

Суд рассмотрит иск прокурора об отставке главы Краснокамска Быкариза 17 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Иск прокуратуры об отставке главы Краснокамска Быкариза рассмотрит судья Оксана Азанова
Иск прокуратуры об отставке главы Краснокамска Быкариза рассмотрит судья Оксана Азанова Фото:

Заседание по иску прокурора Краснокамска состоится 17 января 2025 года. Прокурор требует отправить главу округа Игоря Быкариза в отставку.

«17 января состоится судебное заседание по иску прокуратуры о возложении на местную думу обязанности прекратить полномочия главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. Иск рассмотрит судья Оксана Азанова», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

В октябре прокурор Краснокамска вносил в местную думу представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном увольнении Игоря Быкариза. По версии надзорного органа, Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, который был у его первого заместителя Антона Максимчука. Последний был уволен по решению суда 22 октября. Быкариза дума увольнять не стала, и в декабре прокурор обратился в суд. 

В ответ глава Краснокамска написал жалобу главному прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову. Он попросил проверить окружного прокурора на предмет коррупционных нарушений.

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Заседание по иску прокурора Краснокамска состоится 17 января 2025 года. Прокурор требует отправить главу округа Игоря Быкариза в отставку. «17 января состоится судебное заседание по иску прокуратуры о возложении на местную думу обязанности прекратить полномочия главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. Иск рассмотрит судья Оксана Азанова», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В октябре прокурор Краснокамска вносил в местную думу представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном увольнении Игоря Быкариза. По версии надзорного органа, Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, который был у его первого заместителя Антона Максимчука. Последний был уволен по решению суда 22 октября. Быкариза дума увольнять не стала, и в декабре прокурор обратился в суд.  В ответ глава Краснокамска написал жалобу главному прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову. Он попросил проверить окружного прокурора на предмет коррупционных нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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