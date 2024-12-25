Пермские музеи и театры дают подросткам скидки на билеты для родителей

Театры и музеи Пермского края дают подросткам скидку в 10% на покупку билетов для родителей. Бонус доступен для владельцев Пушкинской карты с 30 декабря по 12 января, рассказали региональном минкультуры.
«С 30 декабря по 12 января пройдет уникальная акция для владельцев Пушкинской карты — „Веди родителей в музей“. Теперь при покупке билета по Пушкинской карте посетитель сможет получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей», — сообщается на сайте министерства культуры Пермского края.
В 2023 году проект «Веди родителей в музей» был реализован в ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге. Теперь в нем принимают участие более 1200 учреждений культуры по всей стране, 31 из них в Пермском крае. Это, например, Пермская галерея, краевая филармония, театр оперы и балета и другие. Полный список можно найти на сайте минкульта.
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