25 декабря 2024

Пермские музеи и театры дают подросткам скидки на билеты для родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Каникулы - самое время для театров и музеев
Каникулы - самое время для театров и музеев Фото:

Театры и музеи Пермского края дают подросткам скидку в 10% на покупку билетов для родителей. Бонус доступен для владельцев Пушкинской карты с 30 декабря по 12 января, рассказали региональном минкультуры.

«С 30 декабря по 12 января пройдет уникальная акция для владельцев Пушкинской карты — „Веди родителей в музей“. Теперь при покупке билета по Пушкинской карте посетитель сможет получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей», — сообщается на сайте министерства культуры Пермского края.

В 2023 году проект «Веди родителей в музей» был реализован в ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге. Теперь в нем принимают участие более 1200 учреждений культуры по всей стране, 31 из них в Пермском крае. Это, например, Пермская галерея, краевая филармония, театр оперы и балета и другие. Полный список можно найти на сайте минкульта

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Театры и музеи Пермского края дают подросткам скидку в 10% на покупку билетов для родителей. Бонус доступен для владельцев Пушкинской карты с 30 декабря по 12 января, рассказали региональном минкультуры. «С 30 декабря по 12 января пройдет уникальная акция для владельцев Пушкинской карты — „Веди родителей в музей“. Теперь при покупке билета по Пушкинской карте посетитель сможет получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей», — сообщается на сайте министерства культуры Пермского края. В 2023 году проект «Веди родителей в музей» был реализован в ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге. Теперь в нем принимают участие более 1200 учреждений культуры по всей стране, 31 из них в Пермском крае. Это, например, Пермская галерея, краевая филармония, театр оперы и балета и другие. Полный список можно найти на сайте минкульта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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