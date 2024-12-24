В попытке теракта в Подмосковье обвинили жителя Пермского края

Группа террористов хотела устроить взрыв, чтобы убить руководителя военного конструкторского бюро. Злоумышленников задержали, среди них оказался житель Пермского края, сообщили в Следственном комитете.
«Неустановленные лица с целью убийства в Московской области одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения посредством мессенджеров подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступление за 1 млн рублей. Подысканные фигуранты заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении», — говорится на сайте Следственного комитета РФ.
Террористов задержали сотрудники ФСБ в момент закладки взрывного устройства. Всем фигурантам предъявлены обвинения.
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