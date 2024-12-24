24 декабря 2024

В попытке теракта в Подмосковье обвинили жителя Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержали злоумышленников сотрудники ФСБ
Задержали злоумышленников сотрудники ФСБ Фото:

Группа террористов хотела устроить взрыв, чтобы убить руководителя военного конструкторского бюро. Злоумышленников задержали, среди них оказался житель Пермского края, сообщили в Следственном комитете.

«Неустановленные лица с целью убийства в Московской области одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения посредством мессенджеров подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступление за 1 млн рублей. Подысканные фигуранты заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении», — говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Террористов задержали сотрудники ФСБ в момент закладки взрывного устройства. Всем фигурантам предъявлены обвинения. 

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Группа террористов хотела устроить взрыв, чтобы убить руководителя военного конструкторского бюро. Злоумышленников задержали, среди них оказался житель Пермского края, сообщили в Следственном комитете. «Неустановленные лица с целью убийства в Московской области одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения посредством мессенджеров подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступление за 1 млн рублей. Подысканные фигуранты заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении», — говорится на сайте Следственного комитета РФ. Террористов задержали сотрудники ФСБ в момент закладки взрывного устройства. Всем фигурантам предъявлены обвинения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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