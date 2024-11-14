14 ноября 2024

На трассе в ХМАО введено ограничение скорости

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорость на трассе ограничена до 70 километров в час
Скорость на трассе ограничена до 70 километров в час Фото:

В ХМАО с 11 по 28 километр автомобильной дороги «Югра» введено ограничение скорости до 70 километров в час. Об этом сообщила в telegram-канале обслуживающая трассу компания «Северавтодор».

«Внимание! Устанавливается временное ограничение скорости 70 км/ч на автодороге „Югра“ с 11 по 28 километр», — говорится в сообщении.

Мера введена из-за неблагоприятных погодных условий. На трассе плохая видимость из-за обильных осадков, мокрого снега и метели.

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В ХМАО с 11 по 28 километр автомобильной дороги «Югра» введено ограничение скорости до 70 километров в час. Об этом сообщила в telegram-канале обслуживающая трассу компания «Северавтодор». «Внимание! Устанавливается временное ограничение скорости 70 км/ч на автодороге „Югра“ с 11 по 28 километр», — говорится в сообщении. Мера введена из-за неблагоприятных погодных условий. На трассе плохая видимость из-за обильных осадков, мокрого снега и метели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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