На трассе в ХМАО введено ограничение скорости

Скорость на трассе ограничена до 70 километров в час
В ХМАО с 11 по 28 километр автомобильной дороги «Югра» введено ограничение скорости до 70 километров в час. Об этом сообщила в telegram-канале обслуживающая трассу компания «Северавтодор».
«Внимание! Устанавливается временное ограничение скорости 70 км/ч на автодороге „Югра“ с 11 по 28 километр», — говорится в сообщении.
Мера введена из-за неблагоприятных погодных условий. На трассе плохая видимость из-за обильных осадков, мокрого снега и метели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!