«В лице 10 пуль»: стало известно, кого расстреляли в Красноуральске

В Красноуральске мужчина открыл огонь по школьнику, выпустив в лицо десять пуль

15 ноября 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Мужчина расстрелял мальчиков около церкви (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков В Красноуральске (Свердловская область) мужчина расстрелял школьников Дениса (13 лет) и его друга Степана (14 лет). Об этом URA.RU рассказала родственница одного из пострадавших. По ее словам, юноши возвращались домой с тренировки по дзюдо. «У Дениса в лице пуль десять. А у Степы вся спина, еще в глаз попало ему», — сказал собеседница агентства. Парни, уверяет она, учатся в разных школах. ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Задержан ли фигурант, пока неизвестно. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноуральске (Свердловская область) мужчина расстрелял школьников Дениса (13 лет) и его друга Степана (14 лет). Об этом URA.RU рассказала родственница одного из пострадавших. По ее словам, юноши возвращались домой с тренировки по дзюдо. «У Дениса в лице пуль десять. А у Степы вся спина, еще в глаз попало ему», — сказал собеседница агентства. Парни, уверяет она, учатся в разных школах. ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Задержан ли фигурант, пока неизвестно. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.