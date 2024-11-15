«В лице 10 пуль»: стало известно, кого расстреляли в Красноуральске

В Красноуральске (Свердловская область) мужчина расстрелял школьников Дениса (13 лет) и его друга Степана (14 лет). Об этом URA.RU рассказала родственница одного из пострадавших.
По ее словам, юноши возвращались домой с тренировки по дзюдо. «У Дениса в лице пуль десять. А у Степы вся спина, еще в глаз попало ему», — сказал собеседница агентства. Парни, уверяет она, учатся в разных школах.
ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Задержан ли фигурант, пока неизвестно. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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