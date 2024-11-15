«В лице 10 пуль»: стало известно, кого расстреляли в Красноуральске

В Красноуральске мужчина открыл огонь по школьнику, выпустив в лицо десять пуль
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Мужчина расстрелял мальчиков около церкви (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков

В Красноуральске (Свердловская область) мужчина расстрелял школьников Дениса (13 лет) и его друга Степана (14 лет). Об этом URA.RU рассказала родственница одного из пострадавших.

По ее словам, юноши возвращались домой с тренировки по дзюдо. «У Дениса в лице пуль десять. А у Степы вся спина, еще в глаз попало ему», — сказал собеседница агентства. Парни, уверяет она, учатся в разных школах.

ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Задержан ли фигурант, пока неизвестно. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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В Красноуральске (Свердловская область) мужчина расстрелял школьников Дениса (13 лет) и его друга Степана (14 лет). Об этом URA.RU рассказала родственница одного из пострадавших. По ее словам, юноши возвращались домой с тренировки по дзюдо. «У Дениса в лице пуль десять. А у Степы вся спина, еще в глаз попало ему», — сказал собеседница агентства. Парни, уверяет она, учатся в разных школах. ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Задержан ли фигурант, пока неизвестно. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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