Екатеринбург закупит новые гигантские автобусы: как они будут ездить

Мэрия Екатеринбурга закупит 15 автобусов-гармошек в 2026 году
Автобус вмещает чуть меньше 150 пассажиров
Автобус вмещает чуть меньше 150 пассажиров
Масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, закупят еще 15 автобусов-гармошек Volgabus-6271G2 в следующем году. Их планируют запустить на маршруты №57 и №67, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Рассматриваем возможность приобретения еще 15 автобусов-гармошек в следующем году. Есть предложения запустить их на маршруты автобусов №57 и №67. Надеемся, они смогут прижиться и людям будет нравиться», — пояснил замдиректора департамента транспорта мэрии Николай Вахлов.

Автобус вмещает порядка 142 пассажиров, мест для сидения 38, одно предназначено для маломобильных граждан. Внутри есть зарядные устройства для гаджетов, остановки объявляются с информацией о направлении движения.

Предыдущую партию автобусов-гармошек в Екатеринбург поставили в июне 2025-го. Их приняли врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и мэр Алексей Орлов. Машины отправили на маршруты №49 и №51.

Масштабная закупка транспорта для Екатеринбурга проходит в рамках транспортной реформы, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и его шефом Орловым. Ее поддержал сначала тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Паслер. В городе не только обновляют транспорт, но и переводят перевозчиков на новую систему расчетов — брутто-контракты, благодаря которой также планируется упорядочить движение автобусов и троллейбусов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

