Исполнительница хита American Boy выступит с концертом в ХМАО

Экс-вокалистка группы «Комбинация» Алена Апина, исполнившая хит American Boy в дуэте с Татьяной Ивановой, приедет с концертом в Сургут. Информация об этом размещена на сайте сервисе по продаже билетов.
«Алена Апина — певица, покорившая огромную страну почти 40 лет назад. Тогда в составе группы „Комбинация“ девушка из Саратова выходила на переполненные стадионы по всему бывшему Советскому Союзу. Популярность Апиной принесли всенародные хиты American Boy, „Вишневая девятка“, Russian Girls, „Бухгалтер“», — следует из афиши.
Также с гастролями в ХМАО приедет актер театра и кино Гоша Куценко. Он исполнит саундтреки к сериалам и фильмам, в которых сам снимался. А в Нижневартовске выступит молодежная певица Миланы Стар, дочь актера Виталия Гогунского, известного ролью Кузи в телесериале «Универ».
Ранее URA.RU сообщало, что в гастрольный тур SHAMANa добавился еще один город в ХМАО. Им стал Сургут.
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