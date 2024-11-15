Исполнительница хита American Boy выступит с концертом в ХМАО

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Концерт Алены Апиной в Сургуте состоится в 2025 году
Концерт Алены Апиной в Сургуте состоится в 2025 году Фото:

Экс-вокалистка группы «Комбинация» Алена Апина, исполнившая хит American Boy в дуэте с Татьяной Ивановой, приедет с концертом в Сургут. Информация об этом размещена на сайте сервисе по продаже билетов.

«Алена Апина — певица, покорившая огромную страну почти 40 лет назад. Тогда в составе группы „Комбинация“ девушка из Саратова выходила на переполненные стадионы по всему бывшему Советскому Союзу. Популярность Апиной принесли всенародные хиты American Boy, „Вишневая девятка“, Russian Girls, „Бухгалтер“», — следует из афиши.

Также с гастролями в ХМАО приедет актер театра и кино Гоша Куценко. Он исполнит саундтреки к сериалам и фильмам, в которых сам снимался. А в Нижневартовске выступит молодежная певица Миланы Стар, дочь актера Виталия Гогунского, известного ролью Кузи в телесериале «Универ».

Ранее URA.RU сообщало, что в гастрольный тур SHAMANa добавился еще один город в ХМАО. Им стал Сургут.

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Экс-вокалистка группы «Комбинация» Алена Апина, исполнившая хит American Boy в дуэте с Татьяной Ивановой, приедет с концертом в Сургут. Информация об этом размещена на сайте сервисе по продаже билетов. «Алена Апина — певица, покорившая огромную страну почти 40 лет назад. Тогда в составе группы „Комбинация“ девушка из Саратова выходила на переполненные стадионы по всему бывшему Советскому Союзу. Популярность Апиной принесли всенародные хиты American Boy, „Вишневая девятка“, Russian Girls, „Бухгалтер“», — следует из афиши. Также с гастролями в ХМАО приедет актер театра и кино Гоша Куценко. Он исполнит саундтреки к сериалам и фильмам, в которых сам снимался. А в Нижневартовске выступит молодежная певица Миланы Стар, дочь актера Виталия Гогунского, известного ролью Кузи в телесериале «Универ». Ранее URA.RU сообщало, что в гастрольный тур SHAMANa добавился еще один город в ХМАО. Им стал Сургут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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